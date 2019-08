Bản tin 8H: Nữ trung tá công an bị tố cản trở người mua cá

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày 31/8 đến ngày 2/9, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa 80-150mm/đợt). Riêng khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa có mưa rất to (lượng mưa 100-200mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông trong ngày và đêm 31/8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Ngoài ra, gần Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Ngày 30/8, bà Tăng Chí Liễu (46 tuổi), ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, vừa có đơn gửi Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, Thanh tra Công an TP. Cần Thơ yêu cầu làm rõ vụ xô xát giữa bà và Trung tá Mai Phương Trang (Trưởng Công an phường An Cư). Theo trình bày của bà Liễu, khoảng 9h ngày 28/8, bà Liễu mua cá của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (tiểu thương buôn bán tại chợ Cả Đài, phường An Cư), nhưng bị Trung tá Trang cùng hai cán bộ khác ngăn cản. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi rồi xô xát. Hiện Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đang trích xuất camera an ninh dọc hai bên đường để làm rõ thông tin trên.

Đi qua suối ở Sa Pa, hai vợ chồng bị lũ cuốn trôi. Khoảng 13h ngày 30/8, tại công trường thi công Thủy điện Bản Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, ông Trần Văn Viện (sinh năm 1957) và vợ là bà Nguyễn Thị Mùi (sinh năm 1958, trú tại xã Hải Quan, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) sau khi đi ăn trưa đã di chuyển từ phía Tỉnh lộ 152 qua đường công vụ gần sát khu đập đang thi công về lán nghỉ, không may trượt chân ngã xuống suối và bị nước cuốn trôi mất tích. Được biết, hai vợ chồng ông Viện đều là công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 6, đang thi công dự án Thủy điện Bản Hồ do Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Long làm chủ đầu tư. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

UBND TPHCM có Chánh Văn phòng mới. Chiều 30/8, UBND TPHCM đã tổ chức trao quyết định nhân sự. Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì buổi lễ. Thay mặt thường trực UBND TPHCM, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Hà Phước Thắng, Trưởng Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam TPHCM giữ chức Chánh Văn phòng UBND TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Ông Hà Phước Thắng sinh ngày 26/3/1976, quê Quảng Nam có trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng, Cao cấp Lý luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 30/8, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã mời Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội đến làm việc thống nhất khảo sát và quan trắc môi trường, lấy mẫu xét nghiệm đất, nước, không khí tại khu vực xảy ra cháy và các khu vực lân cận. Kết quả phân tích nhanh lúc 15h20 cùng ngày cho thấy, các thông số như nhiệt độ, bụi… cho thấy ở mức độ bình thường. Theo thông tin ban đầu của Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế các chỉ số như thuỷ ngân, chì, kim loại nặng được đo bằng máy test nhanh - loại máy hiện đại nhất hiện nay, có kết quả thể hiện các chỉ số đều trong ngưỡng cho phép, an toàn với người dân. (XEM CHI TIẾT)



Chiều hôm nay (ngày 30/8), người dân xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) phát hiện thi thể người đàn ông nổi tại bến đò Nam Bửu ven sông La Ngà (thuộc địa bàn ấp 8, xã Thanh Sơn). Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Nông Trung Hải (34 tuổi, ngụ thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai). Trước đó, vào chiều ngày 28/8, anh Hải cùng 3 người bạn ngồi nhậu bên bờ sông Đạ Quay (thuộc địa phận thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai). Trong lúc cao hứng, anh Hải và 1 người bạn thi bơi qua sông Đạ Quay. Tuy nhiên khi bơi đến giữa dòng, anh Hải bị nước nhấn chìm, cuốn trôi mất tích, còn người bạn may mắn bơi được vào bờ. (XEM CHI TIẾT)



Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông báo cáo về xuống cấp sân bay Nội Bài. Theo đó, những ngày qua báo chí phản ánh về tình trạng xuống cấp của hạ tầng khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn) sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, việc đầu tư và sửa chữa tài sản khu bay đều tạm dừng do vướng mắc về cơ chế. Để đảm bảo an toàn khai thác, Cảng hàng không Nội Bài chỉ có thể thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và khắc phục sự cố của hệ thống sân đường. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh