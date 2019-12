Bản tin 8H: Nữ Trung tá công an bị tố quỵt tiền thuê xe còn tỏ thái độ

Quảng cáo

Chiều 30/11, phóng viên Báo điện tử VTC News nhận được phản ánh của anh Bùi Đức Hân (sinh năm 1991, ở xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tố cáo nữ trung tá V.Th. L. (công tác tại một phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình) quỵt tiền xe. Cụ thể, anh Hân được chị L. thuê đưa đón từ 6h20 đến tối muộn ngày 8/11, hành trình dài nhất từ Thái Bình đi Hà Nội. Tuy nhiên hơn 20 ngày sau, anh Hân vẫn không nhận được 2 triệu tiền thuê xe từ chị L. Theo anh Hân, sau nhiều lần nhắn tin mà chị L. không trả, anh làm đơn trình báo lên Công an tỉnh Thái Bình, nơi Trung tá L. công tác. Chiều 30/11, Trung tá L. thừa nhận qua điện thoại, có đi xe của anh Hân 27 tiếng và trả 1 triệu đồng. Chị L. tuyên bố, “không để yên” vì bị vu khống, làm nhục. Trong cùng ngày, Trung tá L. đăng lên mạng xã hội ảnh chụp tin nhắn với anh Hân, kèm dòng chú thích, không biết anh Hân là ai, yêu cầu hội lái xe tẩy chay. Lãnh đạo một đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình xác nhận vụ việc và đã chuyển đơn tố cáo đến lãnh đạo phòng của Trung tá L.

Khoảng chiều và đêm nay (1/12), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều nay ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm nay, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời trở rét. Từ chiều nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Nhiệt độ ở Bắc Bộ từ 15-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Từ hôm nay (1/12), mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng TP HCM sẽ tăng 3.500 đồng lên 337.000 đồng. Như vậy, người dùng sẽ phải trả thêm 292 đồng cho mỗi kg gas so với tháng 11, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) khi mua tại các điểm bán lẻ ở TP HCM và các tỉnh phía Nam. Đây là tháng thứ ba liên tiếp giá nhiên liệu này bật tăng. Nếu tính trong cả quý IV/2019, giá gas tăng tổng cộng 2.584 đồng mỗi kg, khiến mỗi bình nhiên liệu loại 12 kg đội thêm 31.000 đồng. Nguyên nhân giá gas tháng 12 tăng được các nhà bán lẻ trong nước giải thích, là nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu 447,5 USD một tấn, tăng lên 10 USD mỗi tấn so với tháng trước.

TP.HCM xin lùi thời gian trình đề án sáp nhập 10 phường. UBND TP.HCM vừa đề nghị Thủ tướng và Bộ Nội vụ lùi thời hạn trình Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2018 - 2021 sang năm 2020. Giải thích lý do không kịp trình đề án vào cuối tháng 12 tới, UBND TP.HCM cho biết thành phố đang phải tập trung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đề án đô thị thông minh, khu đô thị sáng tạo phía Đông. TP.HCM cũng đang tập trung giải quyết dứt điểm các kết luận thanh tra về Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), khu Công nghệ cao (quận 9), Sài Gòn Safari (huyện Củ Chi) và nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Bên cạnh đó, do lịch sử để lại nên TP.HCM tồn tại mô hình tự quản ở khu dân cư chưa thống nhất với quy định của Trung ương.

Không khí Hà Nội tiếp tục ô nhiễm. 10h ngày 30/11, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại trạm đo đường Phạm Văn Đồng là 172, điểm tại Đại sứ quán Pháp là 173, điểm đo Hàng Đậu là 177, tức đều ở mức xấu. Trong khi đó điểm đo đặt tại Đại sứ quán Mỹ chỉ số AQI là 182. Cùng lúc này, trang Airvisual công bố chỉ số AQI tại khu vực hồ Tây lên tới 216 (mức rất xấu), khu vực Sài Đồng (Long Biên) là 196. Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho rằng ô nhiễm không khí ở Hà Nội tuần từ 22/11 đến 29/11 chủ yếu do bụi mịn PM2.5 và mức độ nghiêm trọng hơn tuần trước. PGS Nghiêm Trung Dũng, nguyên Viện trưởng Khoa học và Công nghệ Môi trường (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm ở Hà Nội như hiện tại là đặc thù của thời tiết. Cụ thể, thời gian qua điều kiện khí tượng không thuận lợi cho việc khuếch tán chất thải trong không khí. Ngoài ra, theo ông Dũng, gió mùa đông bắc có thể mang bụi từ nơi khác tới.

Tai nạn kinh hoàng lúc đêm tối, 7 người thương vong. Tối 30/11, trên đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua thôn Đa Ngư (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người chết và 3 người khác bị thương nặng. Theo tin ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe bán tải đã tông vào 2 xe máy và một xe đạp điện. Tại hiện trường, xe mô tô 78G1-353.18 dính vào gầm xe ô tô bán tải 78C-085.44. Đầu xe bán tải vỡ nát. Gần đó, một chiếc xe mô tô 78M1-0830 bị tông văng cách lề đường hơn 5m, một chiếc xe đạp điện bị cán gãy. (XEM CHI TIẾT)

Dựng xà gồ thi công, 11 người bị điện giật thương vong. Khoảng 13h chiều 30/1, nhóm công nhân đang dựng các thanh xà gồ chuẩn bị lắp ráp công trình tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ bị điện giật, khiến 1 người chết, 10 người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đinh Văn Ph (27 tuổi, quê Phú Thọ), 10 công nhân khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Trong số người bị thương, có 5 công nhân bị điện giật gây bỏng nặng, phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh