Bản tin 8H: Ô tô đâm bật gốc cây trên vỉa hè, bốc cháy giữa phố Hà Nội

Ô tô lao lên vỉa hè đâm bật gốc cây, đầu xe bùng cháy giữa phố Hà Nội. Khoảng 7h ngày 16/6, xe ô tô 7 chỗ BKS BKS 30N – 4291, do một nam tài xế cầm lái, đang lưu thông trên đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, bất ngờ đâm vào cột điện. Chiếc xe còn đâm bật một gốc cây. Sau cú tông mạnh, chiếc ô tô bốc khói và cháy phần đầu xe. Tài xế trên xe bị thương nhẹ. Đại diện Đội CSGT số 2, phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) cho biết, vụ tại nạn xảy ra vào sáng sớm lại vào ngày nghỉ nên giao thông không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Ban ngày, mưa có xu hướng tạm thời giảm, trời nắng mây đan xen với nhiệt độ phổ biến từ 30 – 32 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông, người dân cũng cần đề phòng với tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay (17/6) được Tổng công ty Điện lực Hà Nội thông báo như sau:

Kết quả xổ số Vietlott 16/6: Hơn 40 tỷ đồng vô chủ. Cập nhật kết quả xổ số điện toán Power 6/55 mở thưởng ngày 16/6/2018: Kỳ quay thưởng thứ 137 của Xổ số Power 6/55 (Vietlott) vừa kết thúc tối nay 16/6/2018, Hội đồng mở thưởng đã xác định dãy số may mắn của giải Jackpot là 14 - 15 - 21 - 30 - 44 - 47 | 48. Tuy nhiên, tối nay Hội đồng quay số mở thưởng đã không xác định được vé nào trúng thưởng giải cao nhất Jackpot 1 trị giá hơn 40 tỷ đồng. Giải Jackpot 2 trị giá hơn 3 tỷ đồng cũng không tìm được người trúng thưởng.

Giẫm đạp trong hộp đêm Venezuela, 17 người chết. Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela Nestor Reverol cho biết, một vụ xô xát xảy ra trong buổi tiệc tốt nghiệp trung học ở thủ đô Caracas vào rạng sáng 16/6, dẫn đến việc ai đó kích hoạt bình hơi cay, khiến 500 người đồng loạt chạy về phía cửa thoát hiểm. Hậu quả, 17 người chết, 8 trong số đó là vị thành niên. Các nạn nhân chết vì ngạt thở hoặc bị đa chấn thương. Ít nhất 5 người bị thương đã đưa tới bệnh viện. Hộp đêm đã bị đóng cửa và quản lý bị bắt vì không tuân thủ quy định liên quan đến kiểm soát vũ khí ở nơi công cộng.

Taxi đâm vào đám đông ở Moscow, 8 người bị thương. Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra hôm qua, 16/6, tại thủ đô Moscow (Nga) – nơi tập trung nhiều CĐV bóng đá từ khắp thế giới đến theo dõi World Cup 2018. Cảnh sát giao thông Moscow cho biết tài xế xe taxi đã bất ngờ mất lái, đâm trúng biển báo và tiếp tục lao vào đám đông người đi bộ trên phố Ilyinka, gần Điện Kremlin. Vụ việc khiến ít nhất 8 người bị thương, trong đó có một số CĐV Mexico đang tập trung để chuẩn bị cho trận đấu giữa đội bóng quê nhà với đội tuyển quốc gia Đức vào ngày 17/6. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh