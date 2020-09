Bản tin 8H: Ông Đoàn Ngọc Hải bị nhắn tin lăng mạ, xin tiền

Quảng cáo

Tối 27/9, chia sẻ với phóng viên VTC News, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, sau khi công khai số điện thoại làm từ thiện, ông nhận nhiều tin nhắn khiếm nhã, thậm chí nói ông là lừa đảo. Theo ông, hàng trăm người nhắn tin vay tiền, xin tiền ông. Khi không xin, không vay được, họ quay ra nhắn tin chửi bới, lăng mạ, làm nhục ông Hải. Dù vậy, ông Hải khẳng định, ông dùng tiền túi để làm từ thiện. Ông tiết lộ, rất nhiều người có ý hỗ trợ tiền bạc nhưng ông từ chối hết. Trước đó vào tháng 8, ông Đoàn Ngọc Hải đã dùng khoảng 700 triệu tiền cá nhân để mua một chiếc xe Hyundai và đăng ký trở thành xe cứu thương chuyên dụng.

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia sáng 28/9 cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới, như vậy đã 26 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 28/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.829 ca. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 3 ca; lần 2 là 4 ca và lần 3 là 12 ca. Số ca tử vong là 35 ca, trong khi số ca điều trị khỏi là 999 ca.

Chiều 27/9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, 3 quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án có tổng vốn 625 tỷ đồng do cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ký, ban hành là dư thừa. Theo đó, 3 dự án đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất, ban hành Nghị quyết rồi nên UBND tỉnh không cần thiết ban hành quyết định chủ trương đầu tư. Do vậy, ba văn bản này buộc phải thu hồi, hủy bỏ do dư thừa, còn ba dự án vẫn triển khai bình thường. Các dự án gồm: Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp ở huyện đảo Lý Sơn; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của TP Quảng Ngãi; nhà khách A3 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Trong các ngày 26 và 27/9/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 350 công dân Việt Nam về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch bị kẹt lại, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Chiều 27/9, bà Trần Thị Nhung Em, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ xác nhận, khoảng 8h30 cùng ngày, ông P.H (61 tuổi, trú tại ấp Thới Đông, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ) bị cây bạch đàn bật gốc đè trúng người, tử vong. Theo đó, khi ông H. bơi xuồng trên kênh thuộc xã Thới Hưng để cắm câu, bất ngờ trời đổ mưa kèm theo dông lốc, buộc ông phải tìm chỗ trú. Không may, cây bạch đàn trên bờ bật gốc ngã đè trúng ông. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 18h40 tối 27/9, trên cầu Nhật Tân, chiều từ sân bay Nội Bài về Hà Nội xảy ra 3 vụ tai nạn trong cùng thời điểm khiến 12 xe ô tô bị hư hỏng. Tốp đầu gồm 5 xe đâm nối đuôi nhau đi đầu là xe Isuzu 7 chỗ. Tốp tiếp theo là 2 xe, tốp cuối gồm 5 xe cũng trong tình trạng tương tự, đâm nối đuôi nhau ở vị trí làn trái sát dải phân cách cầu Nhật Tân. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do đường trơn, ảnh hưởng của cơn mưa nên thiếu tầm nhìn, các tài xế không làm chủ được tốc độ. Vụ tai nạn liên hoàn khiến cầu Nhật Tân ùn tắc nghiêm trọng. (XEM CHI TIẾT)



Khoảng gần 17h ngày 27/9, tại nhịp số 11 cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), người đi đường phát hiện khói bốc lên từ chiếc Range Rover BKS 30A-786.XX. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ gần đó cùng với bảo vệ cầu đã nhanh chóng tới hiện trường, tiếp cận mở cửa xe cứu 2 người đàn ông ngồi trong xe và trưng dụng bình cứu hoả mini của xe ô tô đi trên đường chữa cháy, nhưng không thành. Đến khi lực lượng cứu hỏa đến, ngọn lửa mới được dập tắt, nhưng chiếc xe tiền tỷ đã cháy “trơ khung”. (XEM CHI TIẾT)



