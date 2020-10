Bản tin 8H: Ông Đoàn Ngọc Hải sợ nhận tiền, chỉ xin sữa đặc

Quảng cáo

Sáng 4/10, chuyến xe đưa đón bệnh nhân miễn phí của ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM) tới Hà Nội. Đáng chú ý, phía sau xe xuất hiện dòng chữ: “Đừng cho tôi tiền. Hãy gửi cho tôi mấy lon sữa đặc. Tôi sẽ chuyển giúp bạn đến tận tay các cháu bé vùng cao”. Chia sẻ với PV Báo Giao thông vào tối 4/10, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, nhiều người đưa tiền với nguyện vọng ủng hộ để ông Hải có thêm kinh phí duy trì công việc từ thiện. Tuy nhiên, ông Hải không lấy vì sợ người khác hiểu nhầm. Theo ông Hải, sau đó có một nhà hảo tâm quyên tặng 10 thùng sữa đặc.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sáng sớm nay (5/10), không khí lạnh tiến đến sát biên giới phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-32 độ C. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng và Tuyên Quang.

Theo bản tin Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 5/10, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 33 không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly để theo dõi sức khỏe là 16.363 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 1 ca, lần 2 là 2 ca, lần 3 là 4 ca. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.020 ca.

Khoảng 13h ngày 4/10, lửa bùng phát và bao trùm 3 căn nhà của ông Trần Hoàng Anh, ông Nhan Văn Hế, bà Trần Thị Huỳnh Thư tại ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Sau hơn 45 phút, đám cháy được dập tắt, nhưng 3 căn nhà nêu trên đã bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính gần 500 triệu đồng. May mắn, không ai bị thương. Cùng ngày, gia đình các hộ có nhà bị cháy phải đến ở tạm nhà người thân. Chính quyền hỗ trợ mỗi hộ 6 triệu đồng.

Khoảng 9h10 ngày 4/10, xe container BKS: 38H-000.73 kéo theo rơ moóc BKS: 38R-009.96, do anh Trần Văn Quảng (SN 1989, Hà Tĩnh) điều khiển, va chạm với xe máy BKS: 73F1-182.56, do chị Nguyễn Thị Lê Na (SN 1969, Quảng Bình) điều khiển, trên Quốc lộ 12A đoạn qua địa bàn phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình). Vụ tai nạn khiến cháu T.T.T.N (SN 2012, con gái chị Lê Na) ngã mạnh xuống đường và tử vong tại chỗ.

Sáng 4/10, người dân nuôi cá lồng trên sông Đà thuộc địa bàn xã Thạch Đồng và xã Xuân Lộc (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) phát hiện các loại cá đang nuôi trong lồng chết rải rác. Đến chiều thì cá chết hàng loạt. Theo thống kê ban đầu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Thủy, số lồng cá bị thiệt hại là trên 20 lồng, trong đó có 6 lồng mất trắng chủ yếu là cá lăng với tổng số cá chết đến thời điểm hiện tại khoảng trên 10 tấn. Hiện, cơ quan chức năng đang áp dụng biện pháp hạn chế thiệt hại và tìm hiểu nguyên nhân cá chết.

Khoảng 19h50 ngày 4/10, tại cầu treo Chợ Chùa (bắc qua sông Giăng nối 2 xã Thanh Liên - Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An), xe máy do anh Hoàng Anh T. (SN 1992, trú tại Thanh Liên) điều khiển, chở theo anh Đào Văn N. (SN 1994 , trú tại xã Thanh Liên), va chạm với xe ô tô 7 chỗ BKS 30A - 935.53, trong xe có anh Nguyễn Thế T. ,(SN 1981), Lê Thế A. (SN 1983), Lê Văn Q. (SN 1976, đều thường trú ở xã Thanh Nho), lưu thông hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến ô tô lao xuống sông. Anh Đào Văn N. và 3 người trên ô tô tử vong. Anh Hoàng Anh T. rơi xuống sông mất tích. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh