Bản tin 8H: Ông Trần Trọng Dũng làm chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 10 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội Nhà báo TP HCM tổ chức chiều 19/8, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo TP đối với ông Mã Diệu Cương-đã hoàn thành 2 nhiệm kỳ làm chủ tịch hội. Đồng thời, các đại biểu thống nhất bầu ông Trần Trọng Dũng (đại tá, nguyên TBT Báo Công an TP HCM, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM, nguyên đại biểu HĐND TP khóa VIII) làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m-5000m nên ngày và đêm nay (20/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Thủ đo Hà Nội ngày và đêm nay (20/8), có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết thứ sáu (23/8).

Khách Trung Quốc khỏa thân tắm biển ở Đà Nẵng. Theo đó, ngày 16/8, một tài khoản Facebook đã đăng lên diễn đàn Quản lý đô thị Đà Nẵng hình ảnh kèm phản ánh một nhóm du khách Trung Quốc khỏa thân tắm biển. Theo người này, sự việc xảy ra vào 21h50 ngày 15/8 tại bãi tắm số 1 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà. Ông Trần Đại Nghĩa-Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, xác nhận vụ việc và cho hay thời điểm trên, lực lượng cứu hộ bãi biển đã hết giờ làm việc nên không thể phát hiện, nhắc nhở kịp thời. Ngoài ra, ông Nghĩa cũng cho biết nhóm khách Trung Quốc trên đã về nước ngay sau đó nên không có chế tài xử phạt.



Chiều 19/8, tin từ trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa quyết định phạt 5,9 triệu đồng đối với H.Q.T (SN 1976, trú tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Trước đó, vào 11h ngày 19/8, tại vị trí Km 882+800 tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc, CSGT ra tín hiệu dừng xe đối với tài xế T., điều khiển xe khách 50 chỗ BKS 73L-4047, vì có dấu hiệu vi phạm luật giao thông. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện xe 73L-4047 chở trả 40 học sinh trường THPT Thừa Lưu (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) về hướng thị trấn Lăng Cô sau buổi học sáng 19/8. Thế nhưng tài xế H.Q.T lại không có GPLX. Xe còn vi phạm lỗi kỹ thuật, lốp mòn, nên lập biên bản vi phạm.



Chiều 19/8, UBND TPHCM đã có chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 74 năm ngy Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Theo đó, trong dịp lễ 2/9 năm nay, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 2 địa điểm, gồm: khu vực đầu đường hầm Sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và tòa nhà Landmark - khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (phường 22, quận Bình Thạnh). Ngoài ra, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11). Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15 tối 2/9.



Bác thông tin tài xế trường GateWay tự tử. Liên quan tới một số thông tin trên mạng xã hội đồn đoán về việc lái xe Trường Gateway là ông Doãn Quý Phiến (SN 1966) đã tử vong, chiều 19/8, lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị chưa tiếp nhận bất cứ thông tin nào như trên. Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cũng xác nhận với Tiền Phong chưa tiếp nhận bất cứ thông tin nào về việc ông Doãn Quý Phiến tự tử. Trong khi đó, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy cho biết, sau khi có lời đồn trên, cơ quan điều tra đã liên lạc với ông Phiến được biết tài xế này vẫn đang sinh hoạt bình thường.

2 cháu bé rơi xuống mương nước chết đuối thương tâm. Nạn nhân là Dương Văn Sư 9 tuổi và Phủng Páo 5 tuổi cùng trú cụm 9, xã Cư K'bang, Ea Súp (Đắk Lắk). Sự việc thương tâm xảy ra vào chiều 19/8, khi Sử và Páo cùng nhóm bạn ra mương thủy lợi gần nhà chơi. Trong lúc chơi đùa, cả 2 không may trượt chân rơi xuống và bị nước cuốn trôi. Gia đình cùng người dân tìm kiếm thì phát hiện thi thể 2 bé dưới mương. Được biết, gia đình 2 nạn nhân ở vùng sâu vùng xa và có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chi phí để lo hậu sự.

