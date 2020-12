Bản tin 8H: Phá điểm thác loạn đồng tính nam ở TPHCM lúc nửa đêm

Quảng cáo

Khuya 10/12, khi bất ngờ kiểm tra hành chính Công ty TNHH Dịch vụ Khải Vấn trên đường Trần Công Hoan, phường 7, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Công an phường 7 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) phát hiện 33 người đàn ông trần truồng, trong đó nhiều người đang quan hệ tình dục. Theo công an, công ty Khải Vấn đăng ký kinh doanh với ngành nghề massage, hoạt động được khoảng 3 tháng. Công ty mở các Website nam đồng tính để quảng cáo các gói dịch vụ kích dục và bán dâm tại chỗ. Khách đến chỉ cần bỏ 90.000 đồng mua vé vào cửa, sau đó được xông hơi, “tắm tiên” và có nhu cầu thì chọn “bạn tình” tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 2 ngày cuối tuần (11-12/12), thời tiết Bắc Bộ vẫn nắng ráo, trời ấm dần. Đến ngày 14/12, không khí lạnh sẽ tăng cường gây mưa rét cho Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất không vượt qua ngưỡng 22 độ C, sau đó trời rét đậm, vùng núi rét hại. Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Tối 10/12, ông Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, xác nhận, chiều cùng ngày, người thân đã đến nhận dạng và đưa hài cốt ông Hồ Văn Điều (SN 1974, làng Long Pok, thôn 3, xã Trà Mai) về mai táng theo phong tục địa phương. Theo ông Nghĩa, ông Điều tử nạn và mất tích sau vụ sạt lở núi xảy ra vào chiều 28/10, thời điểm bão số 9 đổ bộ vào đất liền. Sau 41, hài cốt của ông Điều được người dân phát hiện trên sông Nước Xa (đoạn giáp ranh giữa huyện Bắc Trà My và Nam Trà My).

Chiều 10/12, một phụ nữ lái thử ôtô 7 chỗ biển số 88A trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Việt Trì, Phú Thọ. Trong quá trình lái xe, người này đạp nhầm chân ga, tông vào một người đàn ông đang đi bộ trên vỉa hè. Chiếc xe sau đó tiếp tục tông vỡ kính của một showroom ôtô rồi va chạm với một xe đang trưng bày. Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ sau đó xác nhận vụ tai nạn khiến người đàn ông bị tông trúng tử vong. Ngoài ra, một chiếc xe trưng bày bị tông trúng, hư hỏng.

Ngày 10/12, một người đàn ông đến trụ ATM của ngân hàng S. nằm trên mặt tiền đường ĐT741, phường Hòa Lợi, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương, để rút tiền nhưng không may bị trụ ATM nuốt mất thẻ. Bực tức, người đàn ông này liền đập phá cây ATM rồi rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên một lúc sau, người này trở lại cây ATM và chờ công an đến. Tại cơ quan công an, người đàn ông cho biết, do đang cần tiền lo việc gấp nên khi bị nuốt thẻ đã không làm chủ được bản thân. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 10/12 tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyễn tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trịnh Việt Hùng và ông Vũ Hồng Bắc do cả hai đến tuổi nghỉ hưu. HĐND tỉnh đã bầu ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, làm Chủ tịch UBND tỉnh. (XEM CHI TIẾT)



Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông báo 4875/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2021 công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10/2/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/2/2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Ngoài ra công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày từ thứ Năm ngày 2/9/2021 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2021 vào lễ Quốc khánh. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh