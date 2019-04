Bản tin 8H: Phẫn nộ clip bảo mẫu đánh liên tiếp vào đầu bé trai

Chiều 27/4, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi cảnh bảo mẫu trường mầm non đánh một bé trai liên tiếp vào mặt trong khi đang cho bé ăn khiến dư luận phẫn nộ. Đoạn clip trên được cho là ghi lại cảnh bữa ăn của trẻ tại cơ sở mầm non H.B.H thuộc xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An). Trong đoạn clip, vào lúc 7h14 ngày 16/4, một cô giáo đang đút cơm cho trẻ ăn. Quá trình cho bé ăn, bảo mẫu này liên tục đút cơm cho bé trai, đồng thời liên tục đánh vào người, đầu bé. Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của 2 bảo mẫu khác nhưng những người này không hề can thiệp, tỏ thái độ dửng dưng.

Dừng đèn đỏ, xe bán tải bị container đâm bay lên dải phân cách. Khoảng 16h chiều 27/4, xe container BKS 16M - 2851 kéo rơ moóc BKS 15R - 10504 (chưa rõ danh tính tài xế) không làm chủ tốc độ đâm thẳng vào đuôi xe bán tải BKS 37C - 212.77 đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc tại tổ dân phố khối 9, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Cú tông mạnh từ phía sau khiến xe bán tải tiếp tục đâm vào xe tải BKS: 29C - 469.08 đang dừng phía trước rồi bay lên, nằm gác trên dải phân cách. Vụ tai nạn khiến xe bán tải nát bét, 2 người trên xe này bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức cuộc họp bàn giải pháp đảm bảo nước sinh hoạt cho thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa) trong mùa nắng nóng, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Thời gian qua, do nắng nóng kéo dài, 4/5 nguồn nước cung cấp cho Nhà máy Xử lý nước Sa Pa đã cạn kiệt, còn duy nhất nguồn Suối Hồ 2 cung cấp nước thô cho nhà máy. Để đảm bảo nguồn cùng nước, trước mắt, UBND huyện Sa Pa đã thỏa thuận với nhân dân thôn Suối Hồ tạm ngừng sử dụng nguồn nước Suối Hồ 2 để phục vụ nước sinh hoạt cho thị trấn Sa Pa. UBND huyện Sa Pa sẽ huy động trên 500 triệu đồng nguồn xã hội hóa để hỗ trợ toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do thiếu nước.



Nắng nóng mở rộng, có nơi trên 37 độ C. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại nên dự báo ngày hôm nay (28/4), nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía tây khu vực Bắc và trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 1/5. Khu vực Hà Nội, ngày 28/4, trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ.

Tạm giữ ô tô do tài xế dương tính ma túy, hành khách quyết không đi xe khác. Ngày 27/4, khi kiểm tra hành chính xe khách BKS 17B - 011.98 của nhà xe Đông Hưng tại Km 00+300 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, CSGT phát hiện tài xế Hoàng Công Linh dương tính với ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Linh, đồng thời làm thủ tục di lý xe khách trên về bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng tạm giữ. Cùng với đó, tổ công tác đã thông báo về sự việc và bố trí một xe khách giường nằm khác cho hành khách, nhưng hành khách không chịu hợp tác. Sau 4 tiếng đồng hồ, các hành khách vẫn nằm lì trên xe, kiên quyết không sang xe mà đợi một xe khác của nhà xe vi phạm đến chở. Sau đó, đại diện các hành khách ký tên chịu hoàn toàn trách nhiệm do không chịu sang xe.

Tiết lộ danh tính chủ xe “dù” đuổi khách giữa đường. Liên quan đến vụ việc xe "dù" ném đồ, đuổi khách từ Hà Nội về Yên Bái để nghỉ lễ xuống cao tốc vào ngày 27/4, danh tính của chủ phương tiện đã được xác định. Theo đó, chủ xe BKS 29B-196.99 có tên Lê Tuấn Dũng, có địa chỉ ở B2-BT 05 khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Một điều đáng lưu ý khác, là xe này có dấu hiệu chở quá số người quy định khi bị phản ánh đã chở 18 người trên xe, trong khi chỉ được phép chở 10 người. Trao đổi với PV, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, chiếc xe 16 chỗ này không hoạt động trong bến xe của đơn vị quản lý. Bên cạnh đó, ông Sơn cũng khuyến cáo hành khách nên sử dụng dịch vụ vận tải, thay vì bắt xe "dù".

Hai vợ chồng tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn. Khoảng 19h ngày 27/4, xe bồn BKS 51D - 459.0x va chạm với một chiếc xe máy do hai vợ chồng điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại khi vừa qua khu vực kênh Ranh, xã Hòa Khánh Đông (huyện Đức Hòa, Long An). Vụ va chạm khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ. Do tai nạn xảy ra vào cao điểm phương tiện từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây, nên gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Nhận được tin báo, lực lượng chức CSGT - Công an tỉnh Long An lập tức có mặt, phân luồng giao thông; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



