Bản tin 8H: Phẫn nộ clip cậu bé bại não bị ép nằm dưới bùn ‘lót đường’

Mới đây, một video gây sốc lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh thiếu niên Canada bị nhóm bạn khoảng 15 người bắt nạt, yêu cầu phải nằm lên vũng bùn để chúng bạn bước qua. Thiếu niên được xác định là Brett Corbett, 14 tuổi đang học ở trường trung học Glace Bay tại Nova Scotia, Canada.. Đáng nói, Corbett bị mắc chứng bại não và thường xuyên bị bạn bè đem ra làm trò đùa. Đoạn video kéo dài khoảng 15 giây đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Một cuộc điều tra từ cảnh sát đã được diễn ra. Bên cạnh đó, mọi người còn tổ chức biểu tình rầm rộ bên ngoài trường trung học Glace Bay để đòi lại công bằng cho Brett Corbett.

Ảnh cắt từ video.

Nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh, trời rét có nơi dưới 13 độ. Chịu ảnh hưởng tăng cường của không khí lạnh vì thế đêm 21/11 và sáng nay (22/11), các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa kết hợp với sự tác động của không khí lạnh, nhiệt độ hôm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cũng chỉ dao động 20-23 độ, phía Tây cao hơn 21-24 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 25-27 độ. Trời rét. (XEM CHI TIẾT)

Dân chung cư 5 sao mang ô tô chắn hầm gửi xe để phản đối. Do bức xúc chủ đầu tư đơn phương cấm xe của cư dân vào hầm gửi xe và đỉnh điểm là hành động khóa bánh xe của bảo vệ, chiều tối ngày 21/11, 2 ô tô bị khóa bánh được người dân đưa lên mặt đất, chắn ngay lối xuống hầm của chung cư Artemis (3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân). Theo ghi nhận, đến khoảng 18h ngày 21/11, giao thông khu vực hầm gửi xe tòa nhà Artemis đoạn Lê Trọng Tấn vẫn bị ùn tắc, vì cư dân trở về nhà nhưng không thể xuống hầm. (XEM CHI TIẾT)

Trưa 21/11, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua thị xã Phổ Yên), một ô tô tải ngang nhiên phóng ngược chiều khiến xe đối diện phải bẻ lái tránh pha va chạm trong gang tấc.

Video: Zing

Ngày 21/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết đã phẫu thuật thành công một bệnh nhân bị máy cắt cỏ chém thủng bụng, trong tình trạng rất nguy kịch. Trước đó khoảng 16h30 cùng ngày, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân là bé trai C.T.N.H (6 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng bụng bị thủng, vết thương dài khoảng 20 cm, lòi ruột ra ngoài. Người nhà cho biết, khoảng 15h cùng ngày, ông ngoại của cháu H trong lúc dọn vườn đã vô tình để máy cắt cỏ chém thẳng vào bụng cháu.

Khách sạn ở phố cổ bốc cháy, nhiều người mắc kẹt. Vào lúc 6h30 sáng nay (22/11), một vụ cháy xảy ra tại khách sạn Moonview (số 61, Hàng Than, )quận Ba Đình, Hà Nội). Lửa xuất phát từ tầng 9 – tầng cao nhất của khách sạn. Thời điểm này vẫn còn nhiều người mắc kẹt. Ngay sau khi có chuông báo, lực lượng công an phường ở đối diện đã có mặt và sơ tán các du khách lưu trú tại khách sạn sang khu vực an toàn bên kia đường, đồng thời phân lại luồng giao thông để phục vụ công tác chữa cháy. Đến 6h50, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Một cán bộ công an phường cho biết, những người mắc kẹt đã được giải cứu an toàn, lực lượng chức năng hiện đang rà soát toàn bộ khu vực khách sạn.

Bị biển quảng cáo rơi trúng đầu, người đàn ông được bồi thường 12 tỷ đồng. Một hội đồng bồi thẩm đoàn tại bang Nevada, Mỹ vừa trao khoảng 524.000 USD (hơn 12 tỷ đồng) cho Glenn Richardson, một người đàn ông sống tại California. Theo bản án, ông Richardson bị tấm biển quảng cáo cho một sự kiện ngoài trời trong khu vực hồ bơi của khách sạn MGM Resorts International (Vịnh Mandalay, Las Vegas) vào tháng 6/2015. Đến 2/2017, Richardson đâm đơn kiện khách sạn, đòi bồi thường thiệt hại cho chấn thương ở đầu và cơ thể. Tuy nhiên, khoản tiền bồi thường trên chưa làm Luật sư của Richardson thấy thỏa đáng và quyết định sẽ kháng cáo với mức tiền 2,5 triệu USD.

