Bản tin 8H: Phát hiện 180 quả đạn pháo trong rẫy cà phê

Ngày 13/12, theo thông tin từ Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng xử lý thành công, thu gom 180 quả đạn pháo trong rẫy cà phê của một hộ dân. Trước đó, một người dân chuyên dò tìm phế liệu báo tin về việc phát hiện một số đạn pháo trong rẫy cà phê của gia đình ông Y Nar Ntor, SN 1966, trú tại buôn Đắk Tro, xã Krông Nô, huyện Lắk. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 180 quả đạn chủng loại đạn pháo 105mm được chôn dưới đất. Khu vực rẫy cà phê này trước đây là sân bay thời chiến tranh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vào ngày hôm nay (14/12). Dự báo không khí lạnh sẽ gây mưa vừa, mưa to khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 15/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Thủ đô Hà Nội chiều 14/12 có mưa; trời chuyển rét. Từ ngày 15/12 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Sáng nay, 14/12, Ban Chấp hành Trung ương bắt đầu chương trình Hội nghị lần thứ 14 khóa XII theo kế hoạch. Hội nghị dự kiến kéo dài trọn tuần thứ 3 của tháng 12. Tại đây, hội nghị xem xét, quyết định, hoàn tất việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng. Theo quy trình, tại gần cuối hội nghị, sát thời điểm tổ chức Đại hội Đảng, Ban chấp hành Trung ương sẽ hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mời và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa mới.

Ngày 13/12, Công an huyện Di Linh cho biết sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể của anh Hồ Duy Tân, 28 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, vào chiều 12/12, anh Tân bị trượt chân rơi xuống hồ chứa nước tưới cà phê tại thôn 9, xã Hòa Trung, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trước sự chứng kiến của nhiều người. Do không biết bơi, nước hồ lại sâu nên sau thời gian chới với giữa hồ, anh Tân bị chìm, mất tích. Anh Tân từ xã Lộc An lên xã Hòa Trung làm thuê cho trang trại sản xuất nông nghiệp này từ nhiều tháng nay.

Khoảng 15h chiều ngày 13/12, xe ô tô loại 5 chỗ mang BKS 60A-245.02, do 1 nam tài xế lớn tuổi điều khiển, bất ngờ mất kiểm soát lao sang làn đường hướng ngược lại khi lưu thông trên quốc lộ 20 thuộc địa phận xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Xe tông gãy 2 mái hiên nhà dân, cày nát hàng hiên và một loạt biển báo quảng cáo trên lề đường, trước khi tông vào hông 1 ô tô khác đang đậu trên lề đường. Hậu quả, xe 5 chỗ nát bét, loạt biển quảng cáo trên lề đường bị tông vỡ nát, hàng ghế đá trước nhà dân bị tông vỡ văng tứ tung. Các trụ sắt của mái hiên 2 nhà dân bị gãy. Tài xế ô tô may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Tối 13/12, Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca mắc mới nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Hiện, Việt Nam có tổng cộng 1397 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 19.992. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1252, BN1283, BN1298. Như vậy Việt Nam đã chữa khỏi cho1.241 ca. (XEM CHI TIẾT)

