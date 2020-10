Bản tin 8H: Phát hiện thi thể phụ nữ đang phân hủy ở Quảng Nam.

Quảng cáo

Theo UBND thành phố, trong thời gian tới, các bộ, ban, ngành trung ương sẽ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở.

Khoảng 14h chiều 8/10,Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ. Bước đầu, Công an xác định thi thể là nữ giới, thời gian tử vong chưa rõ.UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4809/UBND-SNV về thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội dừng triển khai quy hoạch bãi đỗ xe ngầm tại 4 quận nội đô. Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản 8615 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng về việc dừng triển khai đồ án quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. (XEM CHI TIẾT)

Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự các bộ trưởng Y tế, KH&CN. Trong ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. (XEM CHI TIẾT)

Truy tìm xe container cán chết 2 người trong đêm. Chiếc xe container được cho là gây ra cái chết của 2 người đi xe máy. Tuy nhiên, xe container đã không còn ở hiện trường sau tai nạn. Đến 21h30 tối ngày 8/10, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong xảy ra tại phường Bình Hòa. Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 tối cùng ngày trên đường ĐT743 đoạn qua phường Bình Hoà, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)

Điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của nữ bệnh nhân ở Bình Dương. Được chỉ định mổ bệnh bình thường nhưng sau ca phẫu thuật, nữ bệnh nhân bất ngờ tử vong. Tối 8/10, đại diện Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) xác nhận với Tiền Phong đã khám nghiệm tử thi, lấy lời khai từ phía những người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)



