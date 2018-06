Bản tin 8H: Phi công bật điều hòa hết cỡ đuổi khách xuống khỏi máy bay

Thêm khách hàng trúng độc đắc Vietlott hơn 45 tỷ đồng. Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 301 loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 diễn ra tối 24/6, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiếp tục tìm ra khách hàng trúng giải Jackpot trị giá hơn 45 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Chiếc vé trúng giải có dãy số 06 - 08 - 23 - 32 – 33 – 41. Ngoài giải độc đắc, kỳ quay số mở thưởng thứ 301, Vietlott còn xác định 34 vé trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng/giải, 1.632 giải nhì trị giá 300 nghìn đồng/giải và 23.868 giải ba trị giá 30 nghìn đồng/giải. (XEM CHI TIẾT)

8 người chết, mất tích do mưa lũ ở vùng núi phía Bắc. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến chiều tối 24/6, có 5 người chết (Hà Giang 2 người, Lai Châu 3 người) và 3 người mất tích (Lai Châu) do mưa lũ những ngày qua. Mưa lũ cũng làm hư hỏng trên gần 150 nhà ở các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai,... gần 300 ha lúa, hoa màu bị hư hại. (XEM CHI TIẾT)

Kinh hãi phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông. Sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 24/6 trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Lúc này, nhiều người câu cá tại cầu Thầy Năng trên ven sông Sài Gòn thì tá hỏa phát hiện một thi thể nam giới lẫn trong đám lục bình, dạt vào sát bờ sông. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với xoáy thấp, hôm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Hôm nay (25/6), lứa học sinh đầu tiên của “thế hệ 10X” – những người sinh ra từ năm 2000 – tham dự kỳ thi THPT Quốc gia. Trong số 925.753 thí sinh đăng ký dự thi, cho đến chiều qua (24/6) đã có 98,58% học sinh có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục. Năm nay, cả nước có 2.144 điểm thi với 39.689 phòng thi. Để phục vụ kỳ thi, Bộ GD-ĐT đã điều động 45.000 cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng. Phương thức thi để xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để xét tuyển đại học được bắt đầu từ năm 2016 sau thời gian dài cả nước có 2 kỳ thi độc lập quy mô quốc gia.Tất cả các bài thi đều là trắc nghiệm, trừ môn Ngữ văn.

Singapore chi 12 triệu USD cho hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim. Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Singapore cho biết, chi phí chính thức để tổ chức cuộc gặp lịch sử Trump - Kim là 16,3 triệu SGD (12 triệu USD). Theo đó, phần lớn số tiền trên được chi cho an ninh, ngoài ra phía Singapore không tiết lộ gì thêm. Con số này ít hơn so với ước tính trước đây của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là khoảng 20 triệu SGD (hơn 14,7 triệu USD).

Phi công bật điều hòa hết cỡ để đuổi khách khỏi máy bay. Trên một chuyến bay của hãng hàng không AirAsia từ Kolkata tới Bagdogra, Ấn Độ, phi công yêu cầu hành khách xuống máy bay sau khi phi hành đoàn thông báo lùi thời gian cất cánh muộn hơn 4 giờ so với dự kiến. Thấy hành khách từ chối, người này đã tăng điều hòa hết công suất. Đoạn video được đăng tải trên kênh truyền hình NDTV cho thấy hành khách hoảng sợ cố gắng rời khỏi máy bay khi hơi nước từ điều hòa nhiệt độ phủ kín bên trong máy bay, và một số người bắt đầu nôn mửa. Người quay video phản ánh, hành khách được yêu cầu rời máy bay dù bên ngoài mưa lớn. Đại diện của hãng hàng không AirAsia đã xác nhận về việc hoãn giờ cất cánh, nhưng cho biết hệ thống điều hòa được bật trong điều kiện độ ẩm cao gây ra hiện tượng hơi nước xuất hiện trong khoang hành khách.





Tú Oanh