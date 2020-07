Bản tin 8H: Phó Giám đốc Công an TPHCM được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng

Quảng cáo

Ngày 18/7, tại TPHCM, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng cho Phó Giám đốc Công an TPHCM Đinh Thanh Nhàn. Tham dự buổi Lễ có Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng Ban Giám đốc Công an TPHCM. (XEM CHI TIẾT)

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này về vụ việc ông Lê Đức Toàn, thanh tra viên Thanh tra tỉnh Cà Mau, tố đoàn thanh tra làm việc không đúng qui định dẫn đến kết luận thanh tra có nhiều điểm vi phạm pháp luật. Trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Quốc Hoàng, Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, đã báo cáo vụ việc, cung cấp hồ sơ tài liệu trước thời gian quy định cho Thanh tra Chính phủ (vào ngày 14/7), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (ngày 17/7) và đang chờ chỉ đạo xử lý. (XEM CHI TIẾT)

Hai người bị đâm gục vì nhắc nhở hát loa kẹo kéo gây ồn. Tối ngày 18/7, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Quốc (SN 1995, HKTT TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 15/7, Quốc cùng bạn gái đến quán ăn Siku thuộc phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một) để nhậu cùng 2 người bạn (chưa rõ lai lịch). Lúc này, có người bán hàng rong kéo loa kẹo kéo đến hát. Quốc xin hát 1 bài. Thấy Quốc hát lớn tiếng, anh Mai Chí Phương (SN 1985, HKTT tỉnh Hậu Giang) cũng đang nhậu ở quán, đã xoay loa kẹo kéo ra hướng khác. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Trong lúc xô xát, Quốc cầm chiếc kéo đâm anh Phương và 1 người bạn gục tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/7, ban ngày tại Bắc Bộ trời nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ. Về đêm có nơi mưa vừa, mưa to và giông rải rác; vùng núi và trung du có nơi mưa rất to. ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày mai, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Vụ cháy xưởng phun sơn đồ gỗ ở thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) khiến 2 người thương vong, trong đó nạn nhân chết thương tâm vẫn chưa xác định được danh tính. Vào khoảng 15h30 ngày 18/7, công nhân đang làm việc tại các nhà xưởng trên trục đường số 1 (hay còn gọi là đường Bờ Mương), phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh thì nghe thấy tiếng nổ lớn kèm khói lửa bốc lên nghi ngút từ một khu xưởng phun sơn đồ gỗ.Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan sang xưởng đồ gỗ, khung nhôm kính cạnh đó. Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy khiến một người bị thương được đưa đi cấp cứu, một người chết chưa xác định được danh tính.

Sáng 19/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 94 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, cả nước có 382 trường hợp nhiễm virus corona. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 12.798 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 100 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 12.273 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 425 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 242 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 357/382 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đỗ Hợp