Bản tin 8H: Phóng viên VTV8 bị hành hung khi tác nghiệp

Theo Zing, 19h ngày 12/2, chị Phương Anh (phóng viên VTV8 tại Đà Nẵng) đang tác nghiệp tại gác chắn đường sắt ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng) thì có 2 người (1 nam, 1 nữ) chạy đến đòi xóa hình ảnh trong máy camera. Chị Phương Anh không đồng ý thì bị lăng mạ, chửi bới. Hai người này còn theo chị Phương Anh vào phòng của nhân viên trực gác chắn rồi hành hung, đe dọa, còn thách thức báo công an. Ngày 16/2, Công an phường Thanh Khê Đông sau khi nhận được trình báo đã tiến hành điều tra và mời N.T.T.V. (37 tuổi) và H.D.H. (34 tuổi, người địa phương) đến lấy lời khai. Hai đối tượng cho biết, tấn công chị Phương Anh vì nghĩ bị quay lại hành vi vi phạm luật giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (17/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm hôm nay (17/2), ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá. Hà Nội không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 12-20 độ C.

Khoảng 21h30 ngày 16/2, trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe máy chở ba người một nhà quay đầu để qua đường thì bị xe khách biển số tỉnh An Giang tông trúng, khiến 3 người ngã xuống đường. Bé P.M.D (5 tuổi, ngụ TP.HCM) bị bánh xe khách cán qua người tử vong tại chỗ, hai vợ chồng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến ngày 12/2, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra, trong tổng số trên 180.000 doanh nghiệp của 30 tỉnh, thành phố đã có 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, 25/5000 hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, 5 hợp tác xã phải giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh.

Khoảng 14h ngày 16/2, một nhóm 9 học sinh lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) rủ nhau đến khu vực hồ Sông Móng cắm trại. 6 em chia làm hai nhóm đi trên 2 chiếc thuyền gỗ nhỏ bơi ra giữa lòng hồ chơi, 3 em ở lại bờ. Bất ngờ một trong hai chiếc bị lật úp. Hai học sinh may mắn bơi được vào bờ. Còn em Vũ Minh T. (SN 2003, trú ở thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam) bị chìm mất tích, đến này vẫn chưa tìm thấy.

Ngày 16/2, Bộ Công an đã có quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Lê Hoàng Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai làm Hiệu phó trường Đại học An ninh nhân dân. Ông Lê Hoàng Ngân sinh năm 1982, quê tỉnh Bình Dương là con trai của nguyên chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân. (XEM CHI TIẾT)

Theo đại diện UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), báo cáo của lực lượng công an huyện Bình Xuyên cho thấy, hàng trăm người đã rời khỏi xã Sơn Lôi từ ngày 1/2 – 13/2. Danh sách những người này đang được xác lập. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên Nguyễn Minh Trung xác nhận, theo thống kê ban đầu, có 315 người rời khỏi xã. Đến sáng 16/2, một số người đã trở về. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh