Bản tin 8H: Quân đội tuyển dụng vợ của hai liệt sĩ Đoàn 337

Ngày 14/12, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm thượng úy quân nhân chuyên nghiệp với bà Đỗ Thị Lan Hương, vợ liệt sĩ thượng tá Bùi Phi Công. Bà Hương nhận công tác tại Phòng Hậu cần. Bà Nguyễn Thị Giao Linh, vợ của liệt sĩ trung tá Phạm Ngọc Quyết, được phong quân hàm Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Phòng Tham mưu. Thượng tá Bùi Phi Công và Trung tá Phạm Ngọc Quyết hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Đoàn kinh tế quốc phòng 337, đóng ở thôn Cợp (xã Hướng Phùng, Hướng Hóa).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, nên trong ngày 15/12 khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Khu vực Hà Nội có mưa; trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C. Càng về tối nhiệt độ càng giảm, rét buốt ngày càng tăng lên.

Chiều 14/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã di dời và hủy nổ thành công quả bom xuyên phá nặng 250kg tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung. Trước đó, trong lúc xây dựng, tôn tạo đình làng thuộc địa phận thôn Nam Thôn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, người dân phát hiện quả bom nên báo với chính quyền địa phương. Được biết, đây là loại bom xuyên phá, nặng 250kg, có đường kính 30cm, dài 1,6m do máy bay Mỹ thả xuống trong chiến tranh.

Tối 14/12, đại diện Công an xã Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) cho biết đã nhận được đơn trình báo của gia đình về việc nữ sinh lớp 9 mất tích. Theo đó, Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 2006, là học sinh lớp 9 trường THCS xã Quốc Tuấn) bỏ nhà đi vào rạng sáng ngày 13/12. Người nhà cho biết, Dung để lại một lá thư nêu rõ bỏ nhà đi, gia đình không phải lo lắng. Dung rời nhà với chiếc xe đạp màu xanh lá cây, balo màu hồng và không mang theo điện thoại.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định kỷ luật 3 cán bộ CSGT (Thiếu tá Hoàng Anh Cường, Đại úy Tống Kiên Cường và Thượng úy Đỗ Trọng Đại) ở Việt Yên bằng cách điều chuyển khỏi lực lượng CSGT, bố trí công việc khác. Ngoài ra, 2 cán bộ khác bị hạ xếp loại và không phân công nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông; hạ xếp loại cán bộ, thi đua đối với 2 cán bộ lãnh đạo Công an huyện, 2 chỉ huy Đội CSGT có liên quan. Trước đó, 3 cán bộ CSGT trên đã lăng mạ và tát tài xế xe tải Trần Văn Việt (SN 1997, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên) vào sáng ngày 29/11. Việt lái xe chở quá tải, được yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng không chấp hành mà bỏ chạy.

Khoảng 18h45 tối 14/12, xe Hyundai i10 màu trắng BKS 37A-671.57 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông từ Quỳnh Lưu - Nghĩa Đàn va chạm với xe tải thùng BKS 72C-123.43 (chưa rõ danh tính tài xế) trên quốc lộ 48, đoạn khúc cua dốc Ba Cô, thuộc địa bàn xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. Cú va chạm mạnh đã làm cho chiếc xe i10 bị biến dạng phần đầu và rơi xuống khu vực ruộng lúa cạnh quốc lộ 48. Tài xế xe i10 chết tại chỗ và mắc kẹt trong cabin, buộc lực lượng chức năng phải phá cửa để đưa thi thể tài xế ra ngoài.

Tối 13/12, Bộ Y tế cho biết có thêm 5 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình, Đồng Tháp và Ninh Bình. Hiện, Việt Nam có tổng cộng 1.402 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 19.992. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1327-BN1331-BN1342-BN1295-BN1325. Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi 1.246 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh