Bản tin 8H: Quận Ninh Kiều thông tin vụ 'nữ trung tá đánh người mua cá'

Chiều 31/8, UBND quận Ninh Kiều tổ chức họp báo liên quan đến vụ Trung tá Mai Phương Trang, Trưởng Công an phường An Cư bị bà Tăng Chí Liễu (46 tuổi; ngụ đường Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều)" "tố" đánh dân ở chợ Cả Đài vào sáng 28/8. Lãnh đạo phường An Cư cho biết, thời gian qua phường có chủ trương vận động các tiểu thương vào chơ An Cư bán hàng để lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên 2 tuyến chợ tự phát Đề Thám - Mạc Đĩnh Chi. Tuy nhiên, bà Thắm (bán cá cho bà Liễu bị Trung tá Trang cản) và một số hộ bán rau không chấp hành. Ngày 28/8, lực lượng công an địa phương tiếp tục đến vận động thì xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, theo Trưởng Công an quận Ninh Kiều, đơn vị đã cho trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và đến nay vẫn không thấy hình ảnh công an phường đánh bà Liễu.

Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh: 41 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 31/8 (ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9), toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 25 người chết, 16 người bị thương. Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn. Theo ông Thái, so sánh số liệu tai nạn giao thông với ngày đầu tiên nghỉ lễ 2/9/2018 cho thấy, số vụ giảm từ 31 vụ xuống 29 vụ, tương đương giảm 6,4%. Số người chết tăng từ 19 người lên 25 người, tương đương tăng 31,5%. Số người bị thương tăng từ 12 người lên 16 người, mức tăng, tương đương tăng 33,3%.

Sụt lún nhấn chìm 9 căn nhà xuống sông ở Sóc Trăng. Tối 29/8, trên đoạn kênh Rạch Vọp, tại khu vực chợ Cầu Lộ, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách đã xảy ra sụp lún làm sạt lở một đoạn dài khoảng 58m, ngang 10m, sâu khoảng 3-5m, làm toàn bộ 7 căn nhà bán kiên cố bị nhấn chìm xuống sông và 2 căn bị sụt lún. Ngoài ra, sụt lún còn làm sạt lở hết đường nội bộ chợ Cầu Lộ, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Rất may là không thiệt hại về người. Ước tổng thiệt hại vào khoảng 1 tỷ đồng. Hiện trên đoạn này còn có 18 căn nhà liền kề cũng đang có nguy cơ xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Tỉnh Sóc Trăng đang khẩn cấp khắc phục hậu quả, đồng thời tìm phương án đối phó với nguy cơ sạt lở, hạn chế thiệt hại tối đa.

Khoảng 13h ngày 31/8, từ Trung tâm Chỉ huy giao thông Công an TP Hà Nội thông báo phản ánh của nhân dân, một ôtô khách màu đỏ mang BKS 36B-032.32 chạy từ Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) – Bến xe huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hoá) nhồi nhét khách chật cứng. Đến 13h30, tổ công tác tại Km 424 trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phát hiện chiếc xe, yêu cầu dừng lại kiểm tra và phát hiện xe 46 chỗ nhưng nhồi nhét 87 người. Tổ công tác lập biên bản ô tô khách trên chở quá 31 khách, đồng thời yêu cầu tài xế Nguyễn Hoàng Anh (SN 1975) cùng Công ty TNHH VCGT TMDV vận tải Tuấn Anh (Thanh Hóa) phối hợp chuyển số khách trên đi trên phương tiện khác về tỉnh Thanh Hoá. Nhà xe phải trả toàn bộ tiền.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 01 giờ sáng nay (1/9), tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 02/9, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 31/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TN&MT) có báo cáo về việc triển khai khắc phục sự cố môi trường, xảy ra tại vụ cháy kho xưởng sản xuất của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Theo đó, kết quả quan trắc của Sở TN&MT thu nhận được vào thời điểm xảy ra vụ cháy ngày 28/8 cho thấy: Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại Minh Khai là trạm duy nhất ghi nhận có nồng độ bụi (PM10 và PM2.5), khí CO và NOx tăng cao đột biến trong khoảng thời gian từ 20h ngày 28/8 đến 1h ngày 29/8. Kết quả test nhanh môi trường trong và ngoài khu vực xảy ra vụ cháy tại 5 vị trí: Mẫu đất tại vườn hoa nhà máy, mẫu đất tại rìa vườn hoa trung tâm, mẫu đất tại gốc cây sát đường nội bộ và 2 mẫu tro tại khu vực có đám cháy cho thấy nồng độ thủy ngân tại các vị trí trên đều bằng 0 µg/m3. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 31/8, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai cậu cháu tử vong thương tâm. Theo đó, chiều 30/8, cháu Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt (SN 2012), anh Nguyễn Văn Bình (SN 1990, cậu ruột của cháu Kiệt) và một người em của cháu Kiệt (cùng trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) đi bắt cua tại một hồ nước của người dân trên địa bàn xã. Không may cháu Kiệt bị trượt chân ngã xuống hồ chứa nước. Thấy vậy, anh Bình đã lao xuống để cứu cháu. Do không biết bơi, nên cả hai cậu cháu đã bị đuối nước thương tâm. (XEM CHI TIẾT)



