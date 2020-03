Bản tin 8H: Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Quảng cáo

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Chiều cùng ngày 9/3, tại Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Bình Dương đã bầu đồng chí Hồ Quang Điệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng sớm 10/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu đông bắc Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ cục bộ có mưa rào và dông; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ đêm 10/3, Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Theo thông tin ban đầu, 4 người (gồm 2 nam và 2 nữ, có hộ khẩu thường trú tại phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La; xã Tú Nang, huyện Yên Châu và thành phố Hà Nội) lên hang để khám phá đã bị mắc kẹt trong hang núi Hài từ tối 8/3. Công an thành phố Sơn La sau đó cử 50 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng chính quyền địa phương tham gia công tác giải cứu. Đến 16h30 ngày 9/3, các lực lượng chức năng đã giải cứu được 4 người an toàn ra khỏi hang.

Ngày 9/3, tại Hà Nội, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Hùng, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Tây Bắc giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Cùng ngày, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Mỹ Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, giữ chức Vụ trưởng Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Chiều 9/3, đại diện Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy là người đi cùng chuyến bay với 2 du khách người Anh mắc Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính. Đại diện Thành ủy Đà Nẵng cho biết, việc cách ly đối với Bí thư Thành ủy được thực hiện trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, ngày 2/3, quan trích xuất camera tại di tích Nhà tù Hoả Lò cho thấy 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 có đến tham quan cùng hướng dẫn viên riêng. Theo bà Vân Anh, vào thời điểm đó có 15 khách lẻ đang tham quan và có 3 vị trí nhân viên của di tích tiếp xúc trực tiếp là quầy bán vé (giao tiếp qua vách kính), lễ tân (có khẩu trang và găng tay).



Chiều 9/3, trên quốc lộ 1, đoạn tránh TP Huế (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà), xe máy của Nguyễn Hữu B., chở theo chị Đặng Bảo N (cả hai cùng 20 tuổi, đều trú tại Quảng Trị), bị xe đầu kéo chạy cùng chiều ép vào lề bên phải gây mất lái. Hai người đi trên xe máy ngã xuống đường, anh B. tử vong tại chỗ, chị N. bị thương nhẹ. Sau va chạm, tài xế xe đầu kéo không dừng lại ứng cứu mà điều khiển phương tiện bỏ trốn trên Quốc lộ 1 theo hướng Huế - Quảng Trị. Đối tượng sau đó bị tạm giữ.



Bộ Y tế vừa thông báo Việt Nam có ca bệnh Covid -19 thứ 31. Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân thứ 31 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam, tình trạng sức khoẻ ổn định.



