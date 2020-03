Bản tin 8H: Quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ 3 tỉnh thành

Quảng cáo

Đại tá Phạm Hồng Phong - Trưởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thay Đại tá Đặng Văn Trọng. Chiều 5/3, Đại tá Nguyễn Hải, Chính uỷ BĐBP thành phố Đà Nẵng nhận quyết định nghỉ chờ chế độ. Đại tá Đỗ Văn Đông, Phó Chính uỷ BĐBP Thành phố được bổ nhiệm giữ chức Chính uỷ BĐBP thành phố Đà Nẵng. Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Lào Cai được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lào Cai thay Đại tá Đỗ Ngọc Tuấn nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 7/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét về sáng sớm và đêm, trưa chiều giảm mây hửng nắng; Đông Nam Bộ nắng nóng 35 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Ngày 6/3, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa gửi Thư khen Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Bình Xuyên và 2 cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Bình Xuyên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thư khen nêu cụ thể trường hợp Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992) và Thiếu úy Nguyễn Văn Sáng (SN 1993) đã hoãn đám cưới để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn giữa đêm 6/3 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, bệnh nhân tự biết có khả năng gây bệnh nên đã chủ động không tiếp xúc với nhiều người nhưng lại không chủ động khai báo với nhà chức trách. Bí thư Hà Nội yêu cầu Ban chỉ đạo của thành phố phải cập nhật chính xác tình hình dịch tễ của bệnh nhân, hành trình chính xác cũng như những người trực tiếp tiếp xúc như lái xe, người trong gia đình. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung công bố ca dương tính Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam tại cuộc họp đột xuất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội diễn ra đêm 6/3. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trường hợp dương tính Covid-19 là N.H.N, sinh năm 1993, hộ khẩu tại TP HCM, đang tạm trú tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)



Chiều 6/3, ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TPHCM đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ định ông Phạm Kiều Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành đoàn TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020. (XEM CHI TIẾT)



Khoảng 15h chiều ngày 6/3, vợ chồng ông Nguyễn Văn V (SN 1964) và bà Trịnh Thị Nh (SN 1975, cùng trú Thôn Hạ, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) trong lúc đánh cá thì thuyền bị chìm. Hai vợ chồng bị đuối nước, mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh