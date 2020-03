Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Quảng cáo

Chiều 12/3, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự tại Công an tỉnh Bình Thuận. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Đinh Kim Lập, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận và đại tá Trần Văn Mười, Trưởng Công an TP. Phan Thiết, cùng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Đại tá Đinh Kim Lập (56 tuổi, quê quán xã Hồng Phong, H.Bắc Bình, Bình Thuận). Đại tá Trần Văn Mười (53 tuổi, quê xã Hàm Chính, H.Hàm Thuận Bắc).

Chiều 12/3, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại lò thượng KT -160/-80, lò chợ trung tâm 15/25, thuộc khai trường Công ty than Quang Hanh. Nạn nhân là anh Lý Văn Gào, thợ lò bậc 2/6, phân xưởng đào lò 14 Công ty Xây lắp mỏ (sinh năm 1984, quê quán tỉnh Lạng Sơn). Trong khi thực hiện công việc xây lắp mỏ tại mỏ than Quang Hanh, anh Gào bị than vùi lấp dẫn đến ngạt thở, tử vong.

Tối 12/3, trên Quốc lộ 13 (đoạn qua khu phố Ninh Thạnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), xe tải BKS 60C-015.29 (chưa rõ tài xế), chở hàng chục khối gỗ cao su, bất ngờ mất phanh, tông vào một xe ba bánh chở hạt điều đi cùng chiều. Xe tải tiếp tục chạy lên lề đường làm vỡ hơn 50 nắp cống thoát nước, lao sang phần đường bên phải. Sau đó, chiếc xe tiếp lao thẳng vào ba quán nhậu bên đường. Xe chỉ dừng lại khi bị lật nghiêng, bốc cháy. Vụ việc khiến 2 người bị thương, nhiều tài sản hư hại.

Chiều 12/3, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Thành Nam, Tổng Biên tập báo Người Công giáo Việt Nam giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, kiêm Tổng Biên tập báo Người Công giáo Việt Nam. Theo quyết định, thời hạn bổ nhiệm ông Vũ Thành Nam là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay (13/3) và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông. Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-21 độ, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc từ đêm mai trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ. (XEM CHI TIẾT)

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật tối 12/3, Việt Nam hiện có 268 trường hợp nghi mắc Covid-19 (là những người có dấu hiệu ho, sốt, trở về từ vùng dịch) và 28.979 trường hợp phải cách ly, giám sát y tế (là những người có tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch). Số mẫu âm tính là 4.544 trường hợp. Tính đến tối 12/3, Việt Nam ghi nhận 44 trường hợp nhiễm Covid-19. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 12/3, Sở Y tế TPHCM tham mưu Thường trực UBND TPHCM đề nghị Cảng vụ hàng hải TPHCM không cho phép tàu khách Silver Spirit (quốc tịch Bahamas) xin nhập cảnh vào TPHCM ngày 13/3. Con tàu này đang chở 826 người với 403 thuyền viên và 423 hành khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau trong đó có nhiều người đến từ Ý. Nếu được nhập cảnh vào TPHCM, hành khách trên tàu dự kiến sẽ tham quan TPHCM và các điểm du lịch theo chương trình. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh