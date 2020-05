Bản tin 8H: Quyết định của Chủ tịch nước và Thủ tướng về công tác cán bộ

Quảng cáo

Ngày 4/5, Quân khu 1 cho biết, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Hoàng Văn Hữu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 đã được Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng và được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 5/5, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ. Từ 5-10/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ ở Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Sáng 5/5, Bộ Y tế công bố trong ngày không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới bệnh COVID-19. Như vậy, đến nay là 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 10 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 11 ca.

khoảng 17 giờ ngày 4/5, trên Quốc lộ 27, đoạn qua xã Đắk Nuê (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), xe khách giường BKS 49B-017.92 của nhà xe Hoàng Anh, chở hơn 20 hành khách lưu thông theo hướng Lâm Đồng-Đắk Lắk, bị nổ lốp sau bên phải rồi bốc cháy. Nhờ người dân tưới cà phê hỗ trợ, khoảng 20 phút sau, ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy xe không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, nhiều hành lý của hành khách đã bị cháy. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do bị kẹt phanh xe dẫn đến cháy lốp.

Khoảng 7h ngày 4/5, người dân đi trên Quốc lộ 28 phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS 51C-715.70 bị cháy trơ khung nằm bên lề đường theo hướng Đắk Nông - Lâm Đồng, bên trong có một thi thể cháy đen. Chiều cùng ngày, ông Hoàng Huy Tùng - Chủ tịch UBND xã Đắk Som (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) cho biết, qua xác minh ban đầu chiếc xe là của ông Đ. V. M. (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Hiện chưa rõ danh tính của thi thể.

Ngày 4/5 tại Sở Y tế và Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định thanh tra đột xuất việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống Real-time PCR tự động theo quyết định 793/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh. Được biết, thời hạn thanh tra là 15 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ quy định) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chánh thanh tra làm trưởng đoàn. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 4/5, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, dự kiến 0h ngày 6/5, huyện sẽ công bố quyết định kết thúc cách ly thôn Hạ Lôi nếu trong ngày 5/5, huyện không có ca mắc mới. Theo ông Trọng, đến nay trên địa bàn huyện đã trải qua 19 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Trong 5 ngày qua, huyện phát hiện 6 ca nghi ngờ ở thôn Hạ Lôi. May mắn kết quả xét nghiệm đều âm tính. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh