Bản tin 8H: Rapper nổi tiếng Mỹ bị bắn chết ở tuổi 20

Xe cứu thương mất lái đâm liên hoàn rồi lao vào quán tạp hóa. Khoảng 13h20 ngày 18/6, tại km 406+800 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, (Nghệ An), chiếc xe cứu thương BKS: 37A 1465 (trên xe không có bệnh nhân), đang lưu thông từ hướng Hà Nội –Vinh, bất ngờ mất lái lao sang bên phải đường. Hậu quả, xe cứu thương đã đâm gãy biển báo giao thông, tiếp tục lao thẳng vào hiệu tạp hóa đâm đổ phần trước của cửa hàng. Lái xe bị thương nhẹ,những người trong quán tạp hóa đang ngủ nên không bị thương. (XEM CHI TIẾT)

Bắc Bộ trời nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày đồng loạt tăng, toàn Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Chịu ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, hôm nay Bắc Bộ trời nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày đồng loạt tăng thêm từ 1 -2 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C, ở phía Đông Bắc Bộ từ 34-37 độ C, với mức nhiệt ngày thì ngày hôm nay toàn Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. (XEM CHI TIẾT)

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay (19/6) được Tổng công ty Điện lực Hà Nội thông báo như sau:

Nhảy xuống kênh tìm chiếc ví da, người đàn ông bị dòng nước cuốn trôi. Nạn nhân là anh Trương Hoài Vân (43 tuổi, trú tại số nhà 34, ngõ 44, đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị đuối nước trên con kênh thuộc địa bàn xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Thông tin ban đầu cho hay, khi đi tắm ở con kênh, anh Vân đánh rơi chiếc ví da xuống dòng nước. Anh Vân xuống kênh tìm kiếm chiếc ví, do dòng nước chảy siết, nạn nhân đã bị dòng nước cuốn trôi. Hiện, thi thể anh Vân đã được tìm thấy.

Máy bay chở đội tuyển Ả Rập Saudi bốc cháy trên không. Ngày 19/6, máy bay chở đội tuyển quốc gia Ả Rập Saudi đã bị bốc cháy ở trên không khi đang trên đường đến thành phố Rostov-on-Don của Nga để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Uruguay. Máy bay Airbus A319-100 của hãng hàng không Russian Airlines gặp trục trặc kỹ thuật ở phần động cơ và đã bốc cháy. Rất may, tất cả các thành viên đội tuyển đều đã xuống sân bay an toàn và trở về khách sạn.

Tàu chở ít nhất 80 người chìm ở Indonesia. Chiều 18/6, một con tàu chở khoảng 80 người đã bị chìm ở hồ Toba tại tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia), khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Theo AP dẫn lời phát ngôn viên Sutopo Purwo Nugroho của Cơ quan Ứng phó thiên tai Indonesia cho biết, đến nay mới có 18 người được cứu sống. Nguyên nhân chìm tàu KM Sinar Bangun ban đầu được xác định là do thời tiết xấu. Công tác cứu hộ hiện vẫn đang được tiếp tục.

Ca sĩ XXXTentacion bị bắn chết ở tuổi 20. Chiều ngày 18/6 (giờ địa phương), rapper XXXTentacion bị bắn chết ở Miami, Florida, Mỹ, bị bắn khi rời một đại lý xe máy để kiểm tra xe định kỳ. Nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện. Hiện có hai kẻ tình nghi nam mặc áo hoodies đã rời khỏi hiện trường trên chiếc xe màu đen. Theo nhân chứng, những kẻ tình nghi đã lấy túi xách hiệu Louis Vuitton từ chiếc xe của rapper. XXXTentacion năm nay 20 tuổi và là một rapper, nhà sản xuất âm nhạc đang nổi tiếng của Mỹ. Nạn nhân đang trong thời gian chờ xét xử về tội bạo lực gia đình đối với bạn gái mang thai.

Tú Oanh