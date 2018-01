Bản tin 8H: Rò rỉ thêm hình ảnh bà Yingluck ở Anh

Ngày 5/1, tại trụ sở Tỉnh uỷ Thanh Hoá, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đoàn công tác của Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã công bố các quyết định kỷ luật lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa liên quan vụ “nâng đỡ không trong sáng” nữ cán bộ ở Sở Xây dựng. Theo đó, đoàn công tác đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cũng đồng thời công bố kỷ luật ông Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức cảnh cáo . (Xem chi tiết) Theo đó, đoàn công tác đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cũng đồng thời công bố kỷ luật ông Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức cảnh cáo

Đêm 5/1, nhiều người dân lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, thuộc phường An Phú, quận 2, TPHCM thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên đường, bên cạnh là một chiếc xe máy hư hỏng nặng. Khi đến kiểm tra thì tá hỏa vì người này đã tử vong nên báo công an. Tại hiện trường, người đàn ông nằm trên mặt đường trong làn xe hai bánh, chiếc xe máy 59B1 - 403.23 đã hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn. Dải phân cách giữa làn xe máy và ô tô có vết cày. (Xem chi tiết)

Ngày 5/1, trình báo với Công an tỉnh Bình Thuận, người đàn ông 40 tuổi (quê Nam Định) cho biết hai hôm trước chạy ôtô chở người phụ nữ ghé vào đậu ở cây xăng tại xã Hàm Hiệm (huyện Hàm Thuận Nam) và ngủ trên xe. Gần hai giờ sau, ông ta tỉnh giấc, lái ôtô rời đi về hướng Nha Trang. Đến huyện Tuy Phong, họ phát hiện mất túi xách đựng hơn 1,1 tỷ đồng cùng các loại giấy tờ. Qua trích xuất camera an ninh tại cây xăng, cảnh sát phát hiện hơn một giờ sau khi hai người đậu ôtô để ngủ, có hai kẻ gian mở cửa xe trộm tài sản. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 5/1 cho biết nước này đồng ý cho phép Ocean Infinity, công ty của Mỹ, mở lại chiến dịch tìm kiếm chuyến bay MH370, theo AFP. "Việc tìm ra câu trả lời với máy bay là trách nhiệm của chúng tôi, chính phủ Malaysia quyết định xúc tiến việc tìm kiếm", ông Liow nói. Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất hồi tháng 3/2014 với 239 người trên khoang, khi đang đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cho là nhìn thấy ở bên ngoài trung tâm mua sắm Harrods (London, Anh) hôm 4/1, một bức ảnh tiết lộ hôm qua cho thấy. Theo Dailymail, bức ảnh được một du khách chụp được và đăng tải trên mạng xã hội. Trong bức ảnh chụp ngày 4/1, bà Yingluck được nhìn thấy đang tươi cười cùng với một người phụ nữ khác bên ngoài trung tâm mua sắm Harrods. Bức ảnh được đăng tải chỉ 11 ngày sau khi bà Yingluck cũng được cho là xuất hiện tại trung tâm mua sắm Westfield ở Anh.

để kiểm soát tất cả các xe ô tô vận chuyển, mua bán phế liệu ra vào xã này.Theo đó, chiều 5/1, Cty luật Viên An đã có thông báo đến TAND TP Hà Nội, về việc chấm dứt bào chữa, bảo vệ cho ông Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo thông báo này, 2 luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi thuộc Cty Viên An chính thức rút khỏi danh sách luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Theo luật sư Trang, việc xin rút lui là do không đủ thời gian thu thập và nghiên cứu hồ sơ tài liệu, nên không đảm bảo để bảo vệ tốt nhất cho Trịnh Xuân Thanh .Thời tiết ẩm ướt sẽ là môi trường thuận lợi cho các virus gây bệnh sinh sôi, nhất là với những người có sức đề kháng yếu như người già và trẻ em, do vậy các gia đình hãy lưu ý.Toàn bộ phần mái nhà bằng tôn bị thổi bay, bức tường bị xô lệch, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.Straits Times đưa tin. Nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài đến năm 2023.

