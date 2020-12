Bản tin 8H: Rơi từ tầng 20 khách sạn, người đàn ông tử vong

Quảng cáo

Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do rơi từ tầng 20 của khách sạn, trúng xe ô tô đỗ bên cạnh, văng xuống đất tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 18/12, người dân sống tại khu vực ngõ 240 đường Hoàng Diệu (phường Nam Dương) phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nằm bên cạnh chiếc xe ô tô 4 chỗ bị hư hỏng phần đầu. Theo người dân, khu vực xảy ra vụ việc ở phía sau lưng một khách sạn cao tầng, xe máy của nạn nhân được phát hiện trong khách sạn này. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kỷ luật cán bộ huyện vì... không chịu nhận quyết định về tỉnh. Ngày 18/12, ông Võ Minh Hoàng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang, cho biết đã ra thông cáo báo chí về việc kỷ luật ông Trần Phước Lĩnh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chợ Mới, do vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Theo đó, qua xem xét khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy An Giang nhận thấy ông Lĩnh là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chợ Mới nhưng không chấp hành kết luận của tổ chức Đảng về công tác cán bộ và đã vi phạm điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Cụ thể, sau khi được điều động về công tác tại UBKT Tỉnh ủy An Giang, ông Lĩnh không chấp hành vì muốn làm việc ở địa phương.

Gần 76 triệu ca Covid-19 toàn cầu, nhóm điều tra WHO sẽ đến Vũ Hán. Gần 76 triệu người nhiễm, gần 1,7 triệu người chết vì nCoV trên toàn cầu, WHO cho biết nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 sẽ đến Vũ Hán và không bị quan chức Trung Quốc giám sát. Thế giới ghi nhận 75.919.684 ca nhiễm và 1.679.509 người đã tử vong do nCoV, tăng lần lượt 715.286 và 12.873 ca trong một ngày, trong khi 53.201.880 người đã bình phục, theo trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers.

Michael Ryan, phụ trách mảng phản ứng khẩn cấp của WHO, cho biết nhóm chuyên gia điều tra nguồn gốc Covid-19 sẽ đến Trung Quốc vào tuần đầu tiên của tháng 1/2021. "Chắc chắn họ sẽ đến Vũ Hán. Đó là mục đích của phái đoàn" ông nói. "Mục đích của phái đoán là đến điểm ban đầu các ca nhiễm trên người được phát hiện, và chúng tôi hoàn toàn mong đợi sẽ làm được điều đó".

Bình Dương cắt giảm 3 chi cục, 28 phòng và 27 đơn vị sự nghiệp. Tại hội nghị giao ban báo chí quý 4 năm 2020, các ban, ngành của tỉnh Bình Dương đã thông tin đến báo chí về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự ở địa phương. Tại đây, Bình Dương có báo cáo về việc cắt giảm các đơn vị và cán bộ nhân viên trong toàn tỉnh.

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết thời gian qua, Bình Dương đã đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 711 của Tỉnh ủy. Thực hiện sát nhập các đơn vị và tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp tỉnh. Theo đó, Bình Dương thực hiện tinh giảm được 3 chi cục, 28 phòng, 27 đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giảm biên chế 393 trường hợp. (XEM CHI TIẾT)

Chậm triển khai thu phí tự động, 7 trạm BOT sẽ phải dừng thu phí. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, đến 31/12 tới, các trạm thu phí trên cả nước phải thực hiện xong việc thu phí tự động không dừng. Dự án thu phí tự động không dừng do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quản lý bao gồm 2 giai đoạn với tổng số 77 trạm thu phí. Đến nay, tiến độ các trạm do bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, trong số 50 trạm do các tỉnh, thành phố quản lý, còn 7 trạm thuộc 3 tỉnh Thái Bình, TP.HCM và Đồng Nai tiến độ triển khai rất chậm, có nguy cơ không kịp tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng. 7 trạm còn lại đang triển khai hệ thống ETC, nhưng theo chỉ đạo của Thủ tướng phải lắp đặt xong tự động không dừng.

Miền Bắc vẫn rét căm căm. Dự báo thời tiết 19/12, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu nhất ở vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trời se lạnh, có mưa rào vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (19/12), bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh miền Bắc kéo vào đến Bắc Trung Bộ và sau đó đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm qua ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Từ đêm nay, vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối.

Riêng khu vực Hà Nội, trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ.

