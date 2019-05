Bản tin 8H: Sở báo cáo Bộ Giáo dục vụ nam sinh làm 4 bạn nữ mang thai

Ngày 7/5, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã có báo cáo nhanh gửi Bộ GD&ĐT về vụ nam sinh trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) bị đồn làm nhiều nữ sinh mang thai. Sở cho biết, sau khi nhận được thông tin trên, đơn vị đã cử đoàn công tác về trường làm việc với lãnh đạo trường, Bí thư Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4. Theo báo cáo của lãnh đạo nhà trường, phía nhà trường đã làm việc với gia đình học sinh và nhận được xác nhận không có chuyện em B.T.Đ. làm cho nhiều nữ sinh mang thai. Hiệu trưởng trường cũng khẳng định, tin đồn là vô căn cứ. Sau buổi làm việc, sở yêu cầu xác minh rõ sự việc, cũng như có các biện pháp ổn định tâm lý em Đ. và học sinh trường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-18 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, nên ngày và đêm 8/5 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 8/5 có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 10-11/5 có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Cảnh báo, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một ngách phố ở phường Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ lắp barie khiến nhiều xe máy đi qua đây phải quay đầu.

Theo quy định của Nghị quyết 70/2018/QH14, mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 sẽ được điều chỉnh lên từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng. Từ đó mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của nhóm đối tượng hộ gia đình sẽ tăng từ 1.800 - 4.500 đồng/thẻ. Mức đóng BHYT theo hộ gia đình hằng tháng được tính như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. (Mức đóng này chưa tính mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và có thể thay đổi tùy theo mức lương cơ sở tại thời điểm đóng).

Thái Nguyên có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuổi 45. Sáng 27/3, tại kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021, ông Dương Văn Lượng đã được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý. Ông Dương Văn Lượng sinh năm 1974, quê quán tại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, Thái Nguyên; trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Dương Văn Lượng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Từ trưa 7/5, trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình (km17+100 đường Hòa Lạc - Hòa Bình) đã tạm dừng thu phí đến cuối buổi chiều do nhiều tài xế tụ tập gây ùn tắc giao thông tại 4 làn ở cả hai chiều, sau bốn ngày bắt đầu thu phí. Đến 18h, khi đám đông giải tán tán, trạm này mới tiếp tục hoạt động trở lại. Theo ông Bùi Quang Bát, Giám đốc Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình (doanh nghiệp đầu tư dự án), một số chủ phương tiện không thuộc đối tượng miễn giảm giá vé theo quy định đã tụ tập phản đối, đòi được miễn vé 100% và mở rộng phạm vi miễn giảm. Nhiều người có xe không chính chủ cũng yêu cầu được miễn giảm như người địa phương có xe chính chủ. (XEM CHI TIẾT)

Bé gái 5 kg bị mẹ bỏ rơi cùng tâm thư. 8h ngày 7/5, một phụ nữ chừng 30 tuổi bế theo bé gái vào Trung tâm y tế huyện Anh Sơn (Nghệ An) và nhờ người đang chờ khám bệnh bế hộ con với lý do "có việc gấp", nhưng mãi không thấy quay lại. Kiểm tra túi đồ do người mẹ để lại, các bác sĩ phát hiện ngoài ít bộ quần áo, bình sữa thì còn một lá thư tay viết vội, với nội dung bị bệnh hiểm nghèo không thể nuôi con. Bác sĩ thăm khám xác định bé nặng 5 kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Nhà chức trách cho biết, sẽ thông báo tìm người thân, nếu không ai liên hệ sẽ làm thủ tục cho người có nhu cầu nhận nuôi.

