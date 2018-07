Bản tin 8H: Sự thật gây sốc vụ cá sấu dài hơn 1m nổi trên sông

Dân tình hoang mang khi thấy cá sấu dài hơn 1m nổi lập lờ trên sông. Sáng ngày 14/7, nhiều người dân sống ở khu vực phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên hết hồn thấy thân một con cá sấu nổi lập lờ trên sông, trước khu vực bờ kè cầu Nguyễn Thái Học chỉ vài trăm mét. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương cử người vây bắt thì phát hiện đây chỉ là thú nhồi bông, bị người nào đó ném xuống sông. “Con cá sấu” sau đó được tiêu hủy tại chỗ trước sự chứng kiến của người dân.

Bắc Bộ mưa lớn diện rộng kéo dài hết ngày 17/7. Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đông Bắc, vùng Đồng Bằng và Phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Xe container phát nổ và bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1A. Khoảng 20h30 ngày 14/7, xe container BKS 72R – 016.70 lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng Vinh - Hà Nội, khi đi đến địa phận xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), bất ngờ phát nổ và bốc cháy phần đầu xe. Phát hiện sự việc, tài xế rời khỏi xe cùng với người dân địa phương dùng các dụng cụ chữa cháy nhưng do ngọn lửa bùng phát mạnh nên việc dập lửa gặp rất khó khăn. Đến lúc lực lượng PCCC đến hiện trường, đám cháy mới được dập tắt. (XEM CHI TIẾT)

Đại lộ Thăng Long thành sông, xe chết máy nối nhau chờ nước rút. Cơn mưa lớn vào chiều ngày 14/7 tại Hà Nội đã khiến cho đại lộ Thăng Long (Hà Nội) ngập sâu, đặc biệt là đoạn hầm chui; nhiều phương tiện di chuyển qua đây bị chết máy buộc phải dắt bộ. Theo phản ánh của người dân sống tại các khu chung cư Thăng Long Victory, Gemek và An Khánh Golden hầu như năm nào mùa mưa người dân cũng chịu cảnh ngập lụt liên miên. Cách đây 1 năm khu vực này cũng chứng kiến cảnh tượng ngập lụt nghiêm trọng hơn. (XEM CHI TIẾT)

Tước bằng lái xe đối với tài xế “giả điếc” cản đường xe cứu hỏa. Ngày 14/7, đại diện lãnh đạo UBND quận 12 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, cơ quan chức năng đã mời tài xế ô tô 7 chỗ BKS 51F-938.39, do ông Đồng Xuân Nguyên (42 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đứng tên chủ sở hữu, lên làm việc sau khi cản đường xe cứu hỏa. Tại đây, ông Nguyên thừa nhận mình là người lái chiếc ô tô trên, và đã có hành vi không nhường đường cho xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ. Sau đó, Công an quận 12 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên với số tiền 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Đã tìm thấy người chơi may mắn trúng giải Jackpot hơn 47 tỷ đồng. Theo đó, kỳ quay thưởng thứ 149 xổ số Power 6/55 mở thưởng ngày 18/7 dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL, Vietlott đã tìm ra được chủ nhân của giải Jackpot 1 trị giá 47.012.873.700 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định). Bộ số may mắn trong kỳ quay thưởng lần này là: 04 – 19 – 23 - 34 - 38 - 50 và số may mắn 01. Cũng tại kỳ quay số mở thưởng lần này, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra được 4 người chơi may mắn trúng giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 545 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 và 11.277 giải 3 với mỗi giải trị giá 50.000.

Tp. Hồ Chí Minh thải gần 9 nghìn tấn rác thải rắn mỗi ngày. Tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết hiện nay trên địa bàn TP chất thải rắn sinh hoạt bình quân mỗi ngày có 8.900 tấn. Số rác này được xử lý 4 nơi: Khu liên hợp xử lý rác Tây Bắc với 3 đơn vị gồm Vietstar, Tâm Sinh Nghĩa và Công ty môi trường đô thị TP xử lý khoảng 2.500 tấn. Khu xử lý xác thải được đầu tư hoành tráng nhất TPHCM là bãi rác Đa Phước được thiết kế chôn lấp 24 triệu tấn rác, công suất hiện nay là 13 triệu tấn. Vài năm gần đây, người dân sống quanh khu vực bãi rác Đa Phước phải kêu trời vì mùi hôi thối.



