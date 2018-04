Bản tin 8H: Syria phải 'trả giá đắt' vì vụ tấn công hóa học đẫm máu

Khi thi công dự án cảng chuyên dụng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất theo kêu gọi của tỉnh, phát hiện xác một tàu đắm, doanh nghiệp (DN) báo cơ quan chức năng. Để bảo vệ xác tàu và cổ vật, lãnh đạo tỉnh yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động xây dựng khiến DN bị thiệt hại cả trăm tỷ đồng. Không chịu được sức ép từ việc các cơ quan chức năng đùn đẩy phương án trục vớt con tàu, DN buộc phải kêu cứu lên Chính phủ, nhưng đến nay sau nhiều tháng dự án của DN vẫn bị đắp chiếu. (Xem chi tiết)

Bắc Bộ trời tiếp tục có nắng từ sớm cộng thêm sự suy yếu của khối không khí lạnh vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên 26-27 độ, một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ còn có thể cao trên 28 độ C, như vậy rét chỉ còn xuất hiện ở Bắc Bộ về sáng và đêm, ngày trời nắng ấm.

Tối 8/4, sau tiếng nổ, nhiều người phát hiện đám cháy phát ra từ kho chứa linh kiện điện tử ở ngã năm Phủ Hà, phường Phước Mỹ (TP Phan Rang - Tháp Chàm). Khói lửa bốc nghi ngút, bao trùm toàn bộ kho hàng. Mọi người xung quanh hô hào dập đám cháy, nhưng bất thành. Lửa bén vào nhiều vật dụng dễ cháy nên bùng phát dữ dội, rồi lan sang ba căn nhà lân cận. Nhiều người hoảng loạn, la hét tháo chạy. Hàng chục cảnh sát PCCC Ninh Thuận cùng xe cứu được điều đến hiện trường ứng cứu. Lính cứu hỏa phun nước, cô lập đám cháy. Sau gần hai giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi nhiều thiết bị điện tử, máy móc cùng chiếc ôtô tải trong kho hàng rộng gần 1.000 m2.

Liên quan đến sự cố tàu cao tốc hãng Greenlines DP chở 42 hành khách bị chìm trên biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), đến khoảng 20 giờ tối 8/4 công tác trục vớt tàu mới thành công. Theo đại diện chủ đầu tư tàu cao tốc, nguyên nhân ban đầu là do sự cố về hộp số của máy tàu và không loại trừ thêm khả năng tàu đụng phải vật thể lạ khi đang di chuyển.

Chiều tối 8/4, anh Nguyễn Thế A. (SN 1994, quê Thanh Hóa), đang ngồi sau xe máy do anh trai chở chạy trên cầu Sài Gòn, hướng từ quận Bình Thạnh đi quận 2. Khi đến giữa cầu, anh A. bất ngờ nhảy khỏi xe, leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Sài Gòn. Sự việc diễn ra quá nhanh, anh trai nạn nhân và người đi đường không kịp ngăn cản. Anh A, sau một hồi ngụp lặn đã chìm trong dòng nước mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp hai lần vào ngày 9/4 thể theo yêu cầu từ Nga và Mỹ liên quan tới cáo buộc chính quyền Syria tấn công hóa học tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, ngày 7/4 khiến 70 người thiệt mạng, Reuters đưa tin. Nga kêu gọi tổ chức một cuộc họp với đầy đủ 15 thành viên của hội đồng để bàn về "những mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh", song chủ đề thảo luận cụ thể chưa rõ ràng, các nhà ngoại giao cho biết. Không lâu sau Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Điển, Ba Lan, Hà Lan, Kuwait, Peru và Bờ biển Ngà cũng kêu gọi tiến hành họp khẩn bàn về các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố Syria sẽ "phải trả giá đắt" sau khi chính phủ nước này bị cáo buộc tấn công hóa học ở Đông Ghouta ngày 7/4. "Rất nhiều người đã chết, cả phụ nữ và trẻ em, trong một cuộc tấn công hóa học vô cớ ở Syria. Địa điểm diễn ra hành động tàn bạo đang bị phong tỏa và bao vây bởi quân đội Syria, khiến nó trở thành nơi không thể tiếp cận với thế giới bên ngoài", Reuters dẫn lời ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng cả Nga và Iran cũng phải chịu trách nhiệm vì hậu thuẫn chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Reuters ngày 8/4 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bình Nhưỡng đã lần đầu tiên thông báo với Washington rằng họ đang chuẩn bị để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên khi lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến vào tháng 5. Nguồn tin cho hay các quan chức Mỹ và Triều Tiên gần đây thường xuyên bí mật liên lạc, qua đó, Bình Nhưỡng đã trực tiếp xác nhận họ sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có tiền lệ với Washington. Quan chức trên từ chối tiết lộ thời gian cụ thể của các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên song khẳng định hai bên nhiều lần kết nối trực tiếp.

Trận động đất mạnh 6,1 độ, theo tính toán của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, xảy ra ở phía tây đảo Honshu, cách Hiroshima khoảng 96 km về hướng bắc, AFP hôm nay đưa tin. Cơn địa chấn khiến ba người bị thương nhẹ, làm 100 hộ gia đình bị mất nước, 50 hộ không có điện, một số con đường, tòa nhà bị hư hỏng.



Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã tiến hành bay thử mẫu chế thử máy bay không người lái độ cao trung bình, thời gian bay dài Rustom-II tại trường thử Challakere. Theo tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, chuyến bay thử là nhằm kiểm tra khả năng của UAV ở cấu hình với động cơ mạnh hơn và đã thành công tốt đẹp.

