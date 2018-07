Bản tin 8H: Tài phiệt Trung Quốc tử nạn khi đi nghỉ ở Pháp

Ngày 7/7 đón mưa dông, Bắc Bộ giảm nhiệt. Đồng Bằng Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 38 – 40 độ C, từ đêm mai (6/7), khu vực Bắc Bộ hình thành rãnh thời tiết xấu gây mưa rào và dông cho vùng núi và sang ngày mùng 7, mưa dông tăng lên về diện và lượng cho khu vực Bắc Bộ, nắng nóng mới giảm đáng kể. (XEM CHI TIẾT)

Tàu hàng tông chìm sà lan trên sông Sài Gòn, 2 người mất tích. Vào rạng sáng ngày 4/7, vụ va chạm giữa tàu PROSPER chở container dài 119m với sà lan tải trọng 895 tấn chở 600m3 cát xảy ra tại khu vực vùng nước đối diện cảng ELFGAS trên sông Sài Gòn, phía gần bờ Khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM. Vụ tai nạn khiến sà lan chở cát bị chìm xuống sông, lúc này trên sà lan có 3 người, hai người mất tích, 1 người bị thương. (XEM CHI TIẾT)

Ô tô mất lái nằm phơi bụng dưới mép sông. Khoảng 14h30 ngày 4/7, trên tuyến đường cứu hộ cứu nạn đoạn qua địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, tài xế ô tô BKS 30E - 490.60 không làm chủ được tay lái ở khúc đường cua giáp ranh giữa hai xã Đức Thành và Đô Thành, khiến xe bị lật nhào xuống mép sông, rồi nằm phơi bụng ở đó. May mắn, tài xế không bị thương, nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Nhiều công nhân nhập viện do sốc nhiệt nắng nóng. Khoảng 16h ngày 4/7, nhiều công nhân đang làm việc trong phân xưởng sản xuất của Công ty CP May Vietdaz ở xã Tế Thắng (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) có dấu hiệu mệt lả, tức ngực khó thở nên phải nhập viện điều trị. Đến 17h cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan tiếp nhận 9 bệnh nhân, đa số là nữ. Theo bác sĩ, các công nhân bị sốc nhiệt trong điều kiện thời tiết quá nắng nóng. Vào 19h cùng ngày, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân dần hồi phục và được xuất viện về nhà.

Thú cưng xếp hàng truyền nước vì sốc nhiệt. Những ngày nắng nóng, Bệnh viện Thú y (Trường Chinh, Hà Nội) quá tải vì số "bệnh nhân" tăng gấp ba lần. Nắng nóng là nguyên nhân chính gây bệnh về hô hấp, cảm, bệnh dại... trên vật nuôi. Nhiệt độ thích hợp để nuôi thú cưng là 28-30 độ C. Những vật nuôi có bộ lông dài hoặc giống nhập ngoại thường gặp tình trạng sốc nhiệt do không thích nghi được khí hậu Việt Nam. Các triệu chứng dễ thấy là vật nuôi thở dốc, thân nhiệt cao, chảy máu mũi, tứ chi co cứng, co giật...

Tài phiệt Trung Quốc chết vì ngã khi đi nghỉ ở Pháp. AFP đưa tin, doanh nhân Trung Quốc Wang Jian (57 tuổi), chủ tập đoàn HNA, bị ngã từ độ cao 10m khi leo lên tường lan can tại Bonnieux (Pháp) để ngắm cảnh thung lũng bên dưới hoặc chụp ảnh hôm 3/7. Hậu quả, tài phiệt này bị chấn thương nghiêm trọng, rồi qua đời sau đó. Tập đoàn HNA bắt đầu kinh doanh như một hãng hàng không nhỏ phục vụ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc nhưng đã mở rộng nhanh chóng trong những năm gần đây. Tài sản trị giá 230 tỷ USD của công ty bao gồm một đế chế toàn cầu hoạt động trong ngành hàng không, du lịch và tài chính.



Tú Oanh