Bản tin 8H: Tài xế hoang mang bởi dòng chữ ‘Trời mưa thì không lái xe’

Chiều 23/11, khi trời đang mưa, nhiều người đi đường thấy trên bảng điện tử đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP.HCM) xuất hiện dòng chữ "Trời mưa thì không lái xe". Sự việc khiến nhiều tài xế hoang mang, lo lắng không biết đây là khuyến cáo thật hay giả. Ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xác nhận sự việc và giải thích đó là sự cố. Theo ông Tân, trong quá trình chuyển từ câu “Đã uống rượu bia thì không lái xe” sang “Trời mưa đường trơn trượt. Giữ khoảng cách an toàn”, nhân viên vừa gõ ”trời mưa” thì xảy ra lỗi mấy chục giây không nhảy kịp nên câu lệnh thành “Trời mưa thì không lái xe”. Sau khi phát hiện lỗi, VEC E nhanh chóng khắc phục, đưa nội dung tuyên truyền “Đã uống rượu bia thì không lái xe" lên bảng điện tử giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (24/11) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng trưa và chiều ngày mai (25/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay (24/11) ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc đêm nay và sáng ngày mai (25/11) có mưa, mưa rào rải rác; từ chiều ngày mai (25/11), các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 25/11 trời trở rét.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH-ĐT) vừa báo cáo Chính phủ, Quốc hội về dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Theo đó, Bộ KH-ĐT đề nghị lùi thời hạn hoàn thành dự án đến năm 2027. Cụ thể, dự án được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2008, với quy mô xây dựng dài 11,5km. Theo kế hoạch trước đây, dự án hoàn thành vào năm 2015. Tổng mức đầu tư được UBND TP Hà Nội phê duyệt lần đầu 19.555 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Chính phủ và Nhật Bản ký hiệp định vay vốn cho dự án này. Tuy nhiên, mới đây, UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng xin phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 35.678 tỷ đồng, tăng 16.123 tỷ đồng (82%) so với ban đầu. Nguyên nhân do thay đổi quy mô đầu tư (tăng 1.801 tỷ đồng), tỷ giá tăng quy đổi (2.235 tỷ đồng), giá nguyên liệu, vật tư, nhân công, thiết bị, trượt giá (tăng 6.762 tỷ đồng), thay đổi chế độ chính sách - chi phí quản lý (tăng 5.323 tỷ đồng).

Xe khách lật ngang, lộn nhiều vòng trên quốc lộ ở Bình Phước. Khoảng 17h chiều 23/11, chiếc xe khách loại 24 chỗ của nhà xe Thành Công BKS 93B-001.63 (chưa rõ người điều khiển), chở khoảng 10 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ Đắk Nông đi Thành phố Hồ Chí Minh. Trời mưa, đường trơn trượt nên khi đến đoạn ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, xe bất ngờ mất lái, chạy chao đảo sang phần đường đối diện rồi lật nghiêng, lộn nhiều vòng hàng chục mét và chỉ dừng lại khi đã lật ngang sang phần đường đối diện. Vụ tai nạn khiến hành khách ngồi trên xe hoảng loạn, la hét; trong đó có 5 người bị thương phải đưa đi sơ cứu, băng bó vết thương. Vụ tai nạn cũng khiến chiếc xe khách bị hư hỏng khá nặng. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa làm việc với tài xế có hành vi mắng chửi, nhục mạ cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ; lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào khoảng 17h ngày 22/11, tài xế Đinh Văn Hải (54 tuổi, ngụ phường 6. TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe khách BKS 63B-004.52 chở công nhân công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang (tại KCN Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang) lưu thông từ doanh nghiệp này ra Quốc lộ 1A. Khi ra đến cổng chính của khu công nghiệp, xe gặp 2 cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, hướng dẫn xe đưa rước công nhân quay đầu về hướng cổng sau khu công nghiệp. Lúc này, tài xế Hải thấy CSGT chỉ tay về hướng mình liền buông lời thô tục, chửi mắng, dọa đánh. Một người dân chứng kiến đã quay lại clip này và đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Bước đầu, tài xế Hải đã thừa nhận có lời nói khiếm nhã.

Thiếu tá quân đội điều khiển ô tô gây tai nạn chết người ở Đà Lạt. Khoảng 15h chiều 23/11, ở trước cây xăng Tùng Lâm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc địa bàn Phường 7 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), xe ô tô bảy chỗ hiệu INNOVA BKS 49A – 208.03, do ông Trần Xuân Quang (46 tuổi) điều khiển, bất ngờ rẽ trái tông vào xe máy BKS 37X7 – 2420, do em Phạm Thị Ngọc Anh (18 tuổi, quê xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển, sau đó đẩy chiếc xe máy này vào đầu xe tải BKS 49C – 182.00 đang đậu bên đường để thay vỏ xe. Hậu quả, em Phạm Thị Ngọc Anh tử vong trên đường đi cấp cứu, xe máy bị tông nát, đầu ô tô 7 chỗ bị biến dạng, đầu xe tải cũng bị hư hỏng. Được biết, ông Quang là thiếu tá quân đội. Thời điểm tai nạn, nồng độ cồn của ông Quang vượt mức cho phép. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh