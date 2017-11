Bản tin 8H: Tàu khu trục Mỹ va chạm tàu Nhật Bản

Tối 18/11, cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến một cây cổ thụ nằm trên đường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM bật gốc đè lên đường dây điện và mái tôn nhà dân. Lúc này, nhiều người đang ngồi trong quán cà phê bên đường hốt hoảng bỏ chạy vì nhánh và tán cây đè lên mái tôn gây tiếng động mạnh. May mắn không có người bị thương nhưng một chiếc ô tô đậu dưới lòng đường bị nhánh cây đè hư hỏng. Tại hiện trường, cây xanh có đường kính khoảng 40cm, cao hơn 20m đổ sập chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể di chuyển. Đường dây điện bị nhánh cây đè lên làm đứt khiến cả khu dân cư bị mất điện suốt nhiều giờ. (Xem chi tiết) Lúc này, nhiều người đang ngồi trong quán cà phê bên đường hốt hoảng bỏ chạy vì nhánh và tán cây đè lên mái tôn gây tiếng động mạnh. May mắn không có người bị thương nhưng một chiếc ô tô đậu dưới lòng đường bị nhánh cây đè hư hỏng. Tại hiện trường, cây xanh có đường kính khoảng 40cm, cao hơn 20m đổ sập chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể di chuyển. Đường dây điện bị nhánh cây đè lên làm đứt khiến cả khu dân cư bị mất điện suốt nhiều giờ.

Khoảng 23h45 ngày 18/11, một vụ va chạm giữa chiếc taxi mang BKS 30A 734.00 với một xe máy hiệu Dream xảy ra trên đoạn đường phía sau toà nhà Keangnam, làm một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là một nam giới sinh năm 1987, trú tại Nhân Mỹ, Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội). Tại hiện trường, chiếc xe taxi trong vụ tai nạn đã bị biến dạng phần đầu, móp méo, một số chi tiết bị vỡ tung toé ra đường, tài xế lái chiếc taxi đã rời khỏi hiện trường. Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố vụ án sà lan đứt dây, trôi tự do tông sập cầu Cái Trăng ở xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, xảy ra hồi tháng 1 làm sáu người bị thương. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau đề nghị chủ sà lan gây sập cầu phải khắc phục cầu Cái Trăng trong thời gian 40 ngày (kể từ ngày 6/6), nhưng không được thực hiện. Chủ phương tiện sau đó gửi đơn đến UBND tỉnh Cà Mau xin giảm mức bồi thường là 300 triệu đồng, song vấp phải phản ứng của ngành vận tải vì cho rằng: đơn vị tư vấn xây dựng lập dự toán, chi phí xây dựng khắc phục hai nhịp và trụ cầu bị sập có giá khái toán 1,4 tỷ đồng. Vụ việc được giao công an điều tra, xác định rõ nguyên nhân; xem xét thiệt hại, cũng như trách nhiệm xử lý phương tiện gây ra sự cố. Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát khởi tố vụ án. Chính quyền Mỹ đang phát triển 2 chiến lược thử nghiệm để chống cuộc tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên nhằm vào lãnh thổ Mỹ. Cách tiếp cận thứ nhất liên quan tới việc tăng cường các cuộc tấn công mạng và những hành động phá hoại khác có thể cản trở các vụ phóng tên lửa. Cách tiếp cận thứ hai là cho nổ tung tên lửa đang ở “giai đoạn đẩy”, khi chúng di chuyển chậm và dễ bị phát hiện. Chính quyền Mỹ đã gợi ý dùng các máy bay tiêm kích và máy bay không người lái để bắn hạ các tên lửa cũng như tên lửa đánh chặn được thiết kế để tấn công các vũ khí hạt nhân đang di chuyển đến. (Xem chi tiết)

Theo nữ đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, Washington không bị hạn chế bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có thể tìm kiếm “công lý” ở Syria theo các điều khoản riêng. “Với sự nhất trí của hội đồng, hoặc một mình, không bị hạn chế bởi chủ nghĩa cản trở của Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì công lý và trách nhiệm ở Syria”, RT trích tuyên bố của bà Haley, được đưa ra sau khi Nga phản đối dự thảo nghị quyết về việc kéo dài cuộc điều tra vũ khí hóa học ở Syria hôm 17/11. (Xem chi tiết) “Với sự nhất trí của hội đồng, hoặc một mình, không bị hạn chế bởi chủ nghĩa cản trở của Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì công lý và trách nhiệm ở Syria”, RT trích tuyên bố của bà Haley, được đưa ra sau khi Nga phản đối dự thảo nghị quyết về việc kéo dài cuộc điều tra vũ khí hóa học ở Syria hôm 17/11.

Chính quyền A Rập Xêút vừa ra lệnh bắt giữ công chúa Rhiym, 34 tuổi, con gái ông hoàng Alwaleed bin Talal, người giàu nhất nước này và cũng đã bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn đang diễn ra ở A Rập Xêút. Công chúa Rhiym là nữ thành viên đầu tiên của hoàng gia bị bắt giữ trong chiến dịch này. (Xem chi tiết) Công chúa Rhiym là nữ thành viên đầu tiên của hoàng gia bị bắt giữ trong chiến dịch này.

Hy vọng 44 thành viên thủy thủ đoàn trên chiếc tàu ngầm ARA San Juan vẫn sống sót được thắp lên trở lại sau khi Bộ Quốc phòng Argentina thông báo con tàu dường như đã cố gắng liên lạc với họ thông qua vệ tinh vào ngày 18/11, Reuters đưa tin. Bộ Quốc phòng Argentina cho hay họ đã phát hiện 7 "cuộc gọi vệ tinh" thất bại, nghi do tàu ARA San Juan thực hiện để tái kết nối liên lạc. Phía Argentina tiếp nhận các tín hiệu trên vào cuối buổi sáng và chiều muộn. Chúng kéo dài từ 4 đến 36 giây. Chính phủ nước này đang phối hợp với một công ty chuyên về liên lạc vệ tinh của Mỹ để xác định vị trí con tàu. Trong khi đó, các nỗ lực tìm kiếm vẫn tiếp tục được thực hiện song gặp phải không ít khó khăn bởi thời tiết xấu trên vùng biển Nam Đại Tây Dương.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Vùng gió mạnh do áp thấp nhiệt đới trên cấp 6, gió giật mạnh cấp 9 có bán kính khoảng 100km về phía Bắc, 80km về phía Nam tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ có mưa. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16oC, vùng núi 11-14oC, vùng núi cao dưới 10oC.RT dẫn thông báo chính thức của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết tàu kéo của Nhật Bản bị mất kiểm soát động cơ và va chạm với tàu khu trục USS Benfold của Mỹ hôm qua 18/11. Vụ việc khiến tàu chiến Mỹ bị hư hại nhẹ và may mắn không có thương vong về người. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu khu trục USS Benfold của Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước ở vịnh Sagami.

Phan Thiên