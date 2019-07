Bản tin 8H: Thai phụ ở Lào Cai tử vong do sạc điện thoại phát nổ

TPO - Qua khám nghiệm tại hiện trường của Công an huyện Bảo Thắng xác định nguyên nhân thai phụ Trần Thị Kim tử vong do sạc điện thoại phát nổ chứ không phải do bị sét đánh như nhiều cơ quan báo chí thông tin.