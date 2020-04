Bản tin 8H: Thanh niên Trung Quốc vượt biên thăm người yêu đi cách ly về

Quảng cáo

Ngày 9/4, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành trao trả nam thanh niên Tang Xingjie (sinh năm 1997, trú tại Quảng Xi, Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tang bị lực lượng chức năng bắt hôm 8/4 khi xuất hiện tại nhà người yêu tên Hoàng Thị V. tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). Tang vượt biên từ ngày 20/3, trốn tại một lều trông nương của người dân ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Đến 3h sáng ngày 7/4, Tang bắt taxi xuống nhà chị V. Được biết, chị V. mới trở về nhà hôm 2/4 sau thời gian cách ly tập trung ở Lào Cai. Trước đó chị này trở về từ Trung Quốc, rồi trốn cách ly ở Cao Bằng vào ngày 15/3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 10/4, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ tăng dần và cao nhất đạt 28 độ C. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C. Trung Bộ nhiệt độ cao nhất lên tới 33 độ C. Trong khi, Tây Nguyên và Nam Bộ cao nhất 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày 10/4, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ hoàn tất thủ tục cho nữ bệnh nhân T.N.T.M. (27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, làm việc cho nhà hàng tại thành phố Lund, Thụy Điển) xuất viện. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, chị M. khỏi bệnh sau 17 ngày điều trị. Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đến nay trên địa bàn Đà Nẵng đã không còn ai dương tính với virus corona. Tính đến thời điểm này, các bệnh viện của thành phố còn cách ly điều trị, theo dõi COVID-19 đối với 28 trường hợp.

Ngày 9/4, Văn phòng Chính phủ phát Công văn số 2769 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế trong việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Covid-19. Theo đó, Thủ tướng đồng ý về chủ trương cho phép được đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 như đề nghị của 2 bộ. Trước đó, Bộ Tài chính có văn bản số 4072 ngày 6/4 và Bộ Y tế có văn bản số 1889 ngày 4/4 về việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện việc xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.

Chiều 9/4, tại cuộc họp giao ban trực tuyến Chính phủ về tình hình dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, từ ngày 28/3 đến nay, TP.HCM xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 496 triệu đồng. Hiện TP.HCM có 54 ca mắc COVID-19, trong đó có 37 trường hợp được điều trị khỏi bệnh, chỉ còn 17 ca đang điều trị tại các bệnh viện. Đặc biệt từ ngày thực hiện cách ly xã hội, TP.HCM có 6 ngày liên tục không có ca nhiễm mới.

Bộ Y tế cho biết đến 6 giờ ngày 10/4 không ghi nhận ca mắc mới nào sau 12 giờ đồng hồ tính từ 18 giờ ngày 9/4. Hiện Việt Nam có 255 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 158 người từ nước ngoài chiếm 62,2%; 97 người lây nhiễm thứ phát. Dự kiến trong ngày 10/4, 14 bệnh nhân sẽ được công bố điều trị khỏi bệnh. Các chuyên gia y tế đang cảnh báo người dân có tâm lý chủ quan khi số ca mắc mới đang có xu hướng giảm trong vài ngày gần đây. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh