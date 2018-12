Bản tin 8H: Thanh niên xả súng trong sân chùa, rồi rút dao tự sát

Khoảng 21h tối 4/12, Nông Văn Lâm (SN 1990, quê Lạng Sơn) mang theo một ba lô màu đen, một túi đựng vợt cầu lông màu đen đi vào chùa Phủ Liễn (Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Khi bảo vệ tại đây tiến lại hỏi, đối tượng này bất ngờ rút súng bắn nhưng không trúng. Đối tượng tiếp tục nổ thêm 7 phát súng trong sân chùa sau đó rút dao đâm vào bụng tự sát. Hiện Lâm vẫn đang điều trị trong bệnh viện.

Nhà rông làng Kon Brông bị lửa thiêu rụi. Chiều 5/12, ông Đặng Ngọc Tiến - Chủ tịch UBND xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết, khoảng 10h cùng ngày, nhà rông làng Kon Brông, xã Ngọc Wang bỗng dưng bị bốc cháy dữ dội. Tuy nhiên hơn 30 phút sau đám cháy mới được dập tắt và nhà rông bị thiêu trụi, chỉ còn lại vài khung, cột cháy sém. Nhà rông làng Kon Brông được đồng bào xây dựng vào năm 2016, chi phí ước tính khoảng 400 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Ô tô “điên” cuốn hàng loạt xe máy vào gầm, nhiều người bị thương. Tối 5/12, xe ô tô BKS 51G-305.01, do người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển, va chạm với xe máy của một phụ nữ đi cùng chiều trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM. Sau tai nạn, tài xế vẫn ngồi trên ô tô gọi điện thoại. Ít phút sau, người này bất ngờ lùi xe với tốc độ cao cuốn thêm 4 xe máy phía sau vào gầm, nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

Bé gái tử vong nghi do sặc thức ăn tại nhà trẻ tự phát. Khoảng 16h30 chiều 4/12, bà Hoàng Thị Hiền cho cháu Đ.T.Q. N (SN 2017, cùng trú thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút) ăn chiều tại một nhà giữ trẻ tự phát. Sau khi ăn xong, cháu N có dấu hiệu người tím tái, khó thở nên đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút cấp cứu rồi tử vong ngay sau đó. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân cháu bé tử vong có thể do sặc thức ăn, nhưng cần điều tra rõ hơn. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối và đêm nay (6/12), miền Bắc đón gió mùa gây mưa, rét. Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ, ngày 07/12 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời trở rét; từ ngày 09/12 ở Bắc Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày. (XEM CHI TIẾT)

Tạm giữ một thanh tra giao thông nghi “bảo kê” xe tải. Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã mời 2 cán bộ của Chi cục Quản lý đường bộ I.6, Cục Quản lý đường bộ 1 thuộc Tổng Cục đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đến trụ sở để làm việc vì có liên quan đến việc “bảo kê” xe chở hàng quá tải, đóng logo... chạy qua tuyến đường do Chi cục này quản lý trong thời gian qua. Theo đó, 2 cán bộ trên là C. và Th.. Sau khi đến làm việc với cơ quan công an, anh Th. được ra về, còn người tên C. bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuất hiện tỷ phú Vietlott mới, “ẵm” giải to trị giá hơn 22,8 tỷ đồng. Theo đó, kết quả quay số mở thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ quay số mở thưởng thứ 371 ngày 5/12/2018 có giải thưởng Jackpot trị giá 22.811.729.000 đồng. Bộ số may mắn trong kỳ quay thưởng lần này là 07 – 28 – 29 – 39 – 42 - 45. Xem xét trên hệ thống với số vé bán ra trước đó, Vietlott đã tìm được một người trúng giải đặc biệt.

Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đang hứng chỉ trích từ dư luận khi lạm dụng xét nghiệm ADN chỉ để truy tìm kẻ ăn trộm hộp sữa chua của bạn cùng phòng.



Video: VTC14

Tú Oanh