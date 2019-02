Bản tin 8H: Thắp hương ngày Tết, nhà gỗ tiền tỷ cháy trơ khung

Nhà gỗ tiền tỷ bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt vì thắp hương ngày Tết. Khoảng 17h ngày 8/2, người dân xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, phát hiện ngôi nhà ông N. X. H. (người địa phương) có lửa bốc lên, cháy ngùn ngụt. Đến 18h cùng ngày, cơ quan chức năng cơ bản dập tắt đám cháy. Tuy không có thiệt hại về người, ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà, chỉ trơ khung gỗ, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gia chủ thắp hương. Thời tiết nóng cộng với chậu hương to khiến lửa bùng phát nhanh chóng.

Theo Uỷ ban ATGT Quốc gia, tính tới cuối ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết), toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 39 người. So với ngày nghỉ thứ 7 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, tai nạn giao thông năm nay tăng 8 vụ (tăng 27,6%), tăng 7 người chết (tăng 43,75%), tăng 5 người bị thương (tăng 14,7%). Trong đó: Đường bộ xảy 36 vụ, làm chết 22 người, bị thương 39 người. Đường sắt xảy 1 vụ, làm chết 1 người. (XEM CHI TIẾT)

Bốn học sinh tử vong khi tắm biển đầu năm. khoảng 15 giờ ngày 8/2, nhóm gồm 8 em học sinh (đang học lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) rủ nhau đi tắm biển tại bãi biển xã Bình Minh. Trong lúc đang tắm thì các em bị nước cuốn trôi ra xa. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã khẩn trương cứu hộ. 4 học sinh tử vong và được lực lượng cứu hộ và người dân đưa vào bờ, hai học sinh khác vẫn đang mất tích. (XEM CHI TIẾT)

Xe khách đâm xe 7 chỗ, 8 người thương vong. Khoảng 9h ngày 8/2, xe 7 chỗ BKS 36B-2286 bị xe khách 98B-022.66 chạy hướng Hà Nội - Thanh Hóa đâm ngang hông khi đang qua QL1A để rẽ vào thôn Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Cú tông mạnh khiến xe 7 chỗ mất lái văng vào vệ đường, 8 người (gồm 6 người lớn và 2 trẻ em) trên xe đều bị thương nặng. Đến khoảng 11h cùng ngày, 3 trong số 8 người bị thương đã tử vong. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ từ ngày 9 - 11/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Du xuân ở Tam Đảo, cặp vợ chồng lao xe máy xuống vực sâu. Khoảng 16h30 ngày 8/2, người dân phát hiện cặp vợ chồng đi xe máy tay ga lao xuống vực rồi mất tích ại Km 18 đường lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Ngay sau đó, cơ quan chức năng đến hiện trường nhưng chỉ tìm thấy xe máy BKS 19B1- 388.22, không thấy cặp vợ chồng. Tuy nhiên theo người dân, người chồng may mắn bị thương nhẹ, người vợ nặng hơn được chồng và người dân đưa đi bệnh viên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Người chồng cho biết, gặp nạn khi đang cùng vợ lên Tam Đảo du xuân.

Tú Oanh