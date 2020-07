Bản tin 8H: Thi thể cô gái 24 tuổi nổi trên Hồ Tây

Quảng cáo

Khoảng 16h15 ngày 25/7, tại khu vực thuộc địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, một số người dân bất ngờ phát hiện thi thể cô gái trẻ nổi trên Hồ Tây. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt, trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Qua kiểm tra ban đầu xác định nạn nhân nữ, 24 tuổi, quê ở Nghệ An. Sau khi khám nghiệm tử thi, đến 18h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được xe cứu thương chuyển đi khỏi hiện trường. Hiện Công an quận Tây Hồ đang điều tra nguyên nhân sự việc, đồng thời liên hệ với người thân của nạn nhân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/7), các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Riêng vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11h - 16h. Tại khu vực Hà Nội, ngày 26/7, có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm 26/7, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Chiều 25/7, xe container BKS 15C-341.69 do tài xế Bùi Văn Hùng (31 tuổi, trú tại Hải Dương) điều khiển hướng cầu Hưng Hà đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Xe tới nút giao quốc lộ 38 với đường nối 2 cao tốc (huyện Ân Thi, Hưng Yên) thì xảy ra va chạm với ôtô khách 24 chỗ BKS 89B-009.24. Cú đâm mạnh khiến xe khách lật ngang, biến dạng. Ôtô đầu kéo móp đầu. Sự việc khiến 2 người trên xe tử vong tại chỗ, 2 người nhập viện cấp cứu. 2 nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thị Kiều (28 tuổi, trú tại Hưng Yên) và Chu Thị Hường (55 tuổi, trú tại Thái Nguyên).

Tổng số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Đà Nẵng tính đến tối 25/7 là 52 (31 người được phát hiện ngày 11 và 16/7). Trong đó, 21 trường hợp mới nhất được phát hiện vào khuya ngày 24/7, sau khi Công an quận Sơn Trà tổng rà soát cơ sở lưu trú trên địa bàn gồm: 14 hộ gia đình có người nước ngoài ở, gần 400 nhà nghỉ, khách sạn, chung cư... cho người nước ngoài thuê. Công an thành phố đã bắt giam một người, khởi tố ba bị can (gồm một người Trung Quốc, một người Đà Nẵng và một người Quảng Nam) vì tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam. Hiện toàn bộ người nhập cảnh trái phép được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Sáng ngày 26/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng. Ca bệnh 418 là nam giới, 61 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 đêm 25/7, đang được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng, phải thở máy. Như vậy trong 2 ngày liên tiếp Đà Nẵng đều ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 26/7, Việt Nam có tổng cộng 418 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/7, UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết cơ quan chức năng đã đưa 19 người tại nhà bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai) đi cách ly sau khi họ tiếp xúc với một người xuất nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Theo Sở Y tế Long An, sáng 19/7, ông Đ.T.H. (SN 1966) đi từ ấp Sò Đo (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) qua Sooaysrieng (Campuchia) bằng xe ôm. Trưa 20/7, ông H. đón taxi tới “Tịnh Thất Bồng Lai” tặng quà. Đến sáng 21/7, ông bị ho, hơi mệt, sau đó bị đưa đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa do nghi nhiễm COVID-19. Qua kết quả xét nghiệm ban đầu, tình trạng sức khỏe đều bình thường, không có triệu chứng với COVID-19. (XEM CHI TIẾT)



Chiều ngày 25/7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu cho khoảng 40 công nhân bị ngạt khí của công ty Kwong Lung - Meko (Cần Thơ). Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu do thiếu oxi, nặng ngực, mệt mỏi, tất cả đều tỉnh táo. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc gas mức độ nhẹ. Theo nguồn tin của Tiền Phong, có khoảng 67 công nhân của công ty Kwong Lung Meko bị ngộ độc được đưa đi cấp cứu tại 2 bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ. Bước đầu xác định khí gas từ Công ty TNHH Thủy sản Nam Phương (có địa chỉ tại khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bị rò rỉ tại các điểm nối, sau đó bay sang Công ty may Kwong Lung – Meko. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh