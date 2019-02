Bản tin 8H: Thiếu phụ xinh đẹp mất tích bí ẩn lúc nửa đêm

PV dẫn lời anh Lại Sinh Trọng, ở thôn Hưng Đạo, phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cho biết, em gái anh đã mất tích từ rạng sáng ngày 16/2, đến này vẫn chưa rõ tung tích. Theo anh Trọng, khoảng 11h tối ngày 15/2, em gái anh là Lại Hải Sinh (SN 1990) vẫn ở nhà mở cửa cho chồng là anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1981) đi xem về muộn. Đến khoảng 3h sáng, thâý cửa nhà mở toang, anh Hiếu liền kiểm tra nhà cửa vì nghỉ có trộm. Tuy nhiên, đồ đạc vẫn nguyên, thay vào đó không thấy chị Sinh đâu.

Gia đình đang tìm kiếm chị Sinh mất tích từ rạng sáng ngày 16/2.

Ngày 16/2 (12 tháng Giêng), lễ hội Phết Hiền Quan 2019 đã diễn ra tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên, lễ hội phết đã diễn ra cảnh tượng hỗn loạn, khi phương án chia đội tham gia đánh phết của BTC đã bị phá vỡ, nhiều người từ bên ngoài tràn vào bãi đánh phết mặc cho lực lượng an ninh được bố trí dày đặc. Vì vậy, BTC lễ hội đã quyết định tạm dừng và sau đó đã có thông báo chính thức sẽ không tiếp tục tổ chức đánh phết vào chiều 13 tháng Giêng như thường lệ, mà chỉ tổ chức lễ tế trong đền. (XEM CHI TIẾT)

Bắc Bộ mưa dông diện rộng, cảnh báo mưa lớn vùng núi. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao có xu hướng di chuyển từ Tây sang Đông, dự báo hôm nay (17/02) mưa dông sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, riêng ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có nơi 50-100mm/24 giờ). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 16/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã mở website đăng ký cho phóng viên nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội tại địa chỉ: https://dprk-usasummit2019.mofa.gov.vn. Theo đó, các phóng viên sau khi đăng ký thành công sẽ nhận được email xác nhận, nếu không nhận được sẽ không được đưa tin tại hội nghị thượng đỉnh. Hạn chót đăng ký trên trang web này là 17h ngày 21/2 và Trung tâm truyền thông quốc tế (IMC) cho Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội sẽ được đặt tại Cung văn hóa hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 16/2, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong năm nay, Bộ dự kiến khởi công xây dựng 16 công trình giao thông lớn với tổng mức đầu tư khoảng 26 nghìn tỷ đồng. Trong số 16 dự án này, có 14 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ, hai dự án sử dụng vốn ODA. Công trình quy mô lớn nhất là tuyến cao tốc bắc - nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện, tổng mức đầu tư gần 7.670 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công trong quý II tới.

Xe máy đối đầu kinh hoàng, 2 người tử vong. Khoảng 20h tối ngày 16/2, tại đoạn cầu Trầm, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, hai xe máy di chuyển ngược chiều tông thẳng vào nhau. Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trên xe ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ.

Vào cua gấp, xe container lật nghiêng đổ vào nhà dân. Khoảng 5h ngày 16/2, xe container mang BKS 36C 254.98 chạy trên quốc lộ 6. Khi đến gần ngã ba Tuần Giáo (địa phận xã Chiềng Sinh), xe container vào cua với tốc độ cao nên bị lật nghiêng đổ vào một nhà dân. Tại hiện trường, phần mái tôn của nhà dân bị đổ sập, xe container bị lật nghiêng. Vụ việc khiến tài xế và phụ xe bị chấn thương nhẹ.

Hiện trường vụ lật xe.

Kẻ nghi ngáo đá bị khống chế sau 36 giờ cố thủ trên cột điện cao thế. Khoảng 16h35 ngày 16/2, sau hơn 36 giờ cố thủ trên cột điện cao thế, Trịnh Văn Nhậm (SN 1977, ở thôn Hà Tê, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã trèo xuống để lấy đồ ăn do người nhà đưa đến. Anh ta bị lực lượng cứu hộ áp sát, khống chế ngay sau đó. Trước đó một ngày, Nhậm trèo lên cột điện cao thế cao hơn 30 m. Người này có biểu hiện ngáo đá, liên tục leo trèo, la hét và nói nhảm.

Mưa đá kéo dài 50 phút ở Mù Cang Chải. Mưa đá bắt đầu từ khoảng 16h ngày 16/2. Mưa lớn kèm theo những viên đá to bằng đầu ngón tay cái. Gần 1 tháng nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải không có mưa. Thời điểm này là đầu Xuân, bà con đang xuống giống nhiều loại cây trồng nên cơn mưa lớn này cũng có tác dụng sau một thời gian khô hạn. Tuy nhiên, mưa đá lại gây hại cho hoa màu, trong đó có những vườn mận đang vào thời kỳ đơm hoa kết trái.





Tú Oanh