Bản tin 8H: Thiếu tá công an nhắn tin ghẹo vợ đồng nghiệp, đánh gãy mũi chồng

Ngày 9/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với Thiếu tá Trần Lê Anh vì vi phạm các quy định của ngành công an. Trước đó Thiếu tá Anh đã nhiều lần nhắn tin cho vợ của một đồng đội tên C. - đang công tác ở trại tạm giam, tạm giữ Công an tỉnh Đồng Nai. Sau khi phát hiện, chuyện Thiếu tá Anh nhắn tin "ghẹo" vợ mình, ông C. đã nhắc nhở. Tuy nhiên, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thiếu tá Anh đã đánh ông C. gãy sống mũi.

Gần 7.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 11 tháng. Ngày 9/12, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, từ ngày 15/12/2018 đến 14/11/2019, toàn quốc xảy ra 15.885 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 935 vụ, số người chết giảm 520 người và số người bị thương giảm 962 người.

Bắc Bộ tiếp tục rét và có sương mù, vùng núi có băng giá. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/12, phía Tây Bắc Bộ ít mây đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất 6-9 độ, có nơi dưới 3 độ; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 32-96%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; cao nhất 21-24 độ C. Thủ đô Hà Nội ít mây đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 35-90%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ; cao nhất 21-24 độ C.

Xe chở công nhân lao vào trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương, nhiều người bị thương. Khoảng 18h40 ngày 9/12, xe khách BKS 51B-070.61 (chưa rõ danh tính tài xế) chở hàng chục công bất ngờ leo lên dải bê tông phía trước cabin thu phí Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) . Cú tông mạnh khiến 2 bánh trước xe khách gãy rời, chiếc xe hư hỏng nặng. Hàng chục công nhân hoảng loạn la hét tìm cách thoát khỏi xe, trong đó, có 6 công nhân bị thương.

Xe khách 29 chỗ đỗ ở bãi bất ngờ bốc cháy trơ khung. 17h45 ngày 9/12, xe khách 29 chỗ, BKS 43B-002-02 đang đậu tại bãi đỗ xe ở giao lộ Yết Kiêu-Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ phần thân xe bị thiêu rụi và hư hỏng hoàn toàn.

Bình Phước có nữ Chủ tịch tỉnh. Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ IX, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Khóa IX đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Theo đó, bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 -2021 với kết quả đạt 63/64 phiếu chấp thuận. Bà Trần Tuệ Hiền sinh ngày 19/2/1969, quê quán xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Cử nhân Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1771/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Đỗ Xuân Tuyên từng là Phó Giám đốc Trung tâm y tế Thành phố Hưng Yên, Giám đốc Trung tâm y tế Thành phố Hưng Yên; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên. (XEM CHI TIẾT)



Phát hiện hành khách mang kíp nổ trong hành lý ở sân bay Thọ Xuân. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sáng 9/12, nhân viên kiểm soát an ninh của Cảng hàng không Thọ Xuân phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Phạm Văn Thành (SN 1989) và Bùi Văn Tuân (SN 1998, đều ở Quảng Phú, Thọ Xuân) đi trên chuyến bay BL565 chặng bay Thanh Hóa – TP.Hồ Chí Minh có vật nghi ngờ là kíp nổ và thuốc nổ. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy trong hành lý xách tay của Thành có 1 kíp nổ điện (bằng nhôm), 1 đoạn dây dẫn điện và khoảng 400 gam thuốc nổ... (XEM CHI TIẾT)



