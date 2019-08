Bản tin 8H: Thu tiền phà không xé vé, một giám đốc bị cách chức

Quảng cáo

Chiều 23/8, Cty cổ phần đường bộ Hải Phòng (đơn vị quản lý bến phà Quang Thanh) đã có văn bản báo cáo Sở GTVT Hải Phòng kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công nhân bến phà Quang Thanh vì thu tiền trực tiếp, không xé vé cho khách qua phà. Theo đó, ông Lê Văn Dương - Giám đốc bến phà Quang Thanh bị cách chức và bà Nguyễn Thị Bắc - Phó Giám đốc bến phà Quang Thanh bị khiển trách và kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng đều do buông lỏng quản lý. 4 công nhân thuộc kíp phà ngày 21/8 bị khiển trách và kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng.

Bão Bailu tiến sát Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hồi 1h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 330km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Tối 23/8, thông tin từ Ban Quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vào cuối giờ chiều cùng ngày, đơn vị phát hiện một thanh niên chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Cụ thể, lúc 17h14 ngày 23/8, đơn vị Quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phát hiện một thanh niên chạy xe máy BKS 29M1-082.22 ngược chiều, từ Km0 (nút giao vành đai III) về Km10 (trạm thành phố đầu tuyến) tại làn 1 (làn xe chạy 120Km/h) trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đến 17h32, lực lượng chức năng tạm giữ người đi xe máy ngược chiều, bàn giao cho Đội 02, Phòng 08, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) xử lý.

Tối 23/8, ông Hoàng Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ (Kim Thành, Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháu bé chết đuối thương tâm tại bể bơi Nam Giang. Theo ông Nghĩa, hình ảnh ghi lại từ camera an ninh bể bơi cho thấy, chiều 23/8 có 6 cháu (4 nữ, 2 nam, độ tuổi từ 10 - 14) vào bể bơi Nam Giang tắm. Bơi được một lúc, 4 cháu nữ lên trước, 2 cháu nam tiếp tục bơi, trong đó có N.V.H (SN 2008, trú xã Đại Đức, Kim Thành). Khoảng 10 phút sau không thấy H., cháu trai còn lại bơi ra tìm thì phát hiện H. đuối nước, hô hào mọi người tới cứu. Cháu H. được đưa lên bờ ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Chiều 23/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị mắc cạn tại vùng biển Trường Sa và đang cần trợ giúp khẩn cấp. Theo đó, vào khoảng 8h45 ngày 22/8, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nhận được thông tin, tàu QNg 90500 TS, trên tàu có 13 ngư dân, do ông Trương Đình Khanh (33 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị mắc cạn tại tọa độ 10°51’ N - 114°54’ E (cách đông bắc đảo Sơn Ca - Trường Sa khoảng 38 hải lý, khu vực bãi đá Nhám), có nguy cơ chìm trong quá trình hành nghề lúc 4h ngày 22/8. Thời tiết tại khu vực tàu bị mắc cạn có gió tây nam cấp 4-5, thuyền trưởng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. (XEM CHI TIẾT)

Người phụ nữ bị sét đánh ngừng thở, điện thoại cháy đen nhưng vẫn sống sót. Theo đó, khoảng 6 giờ chiều ngày 23/8, chị Lý Thị Bích K. (SN 1991, trú ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang di chuyển trên đường liên xã từ xã Tịnh Bắc về nhà trong lúc trời mưa dông. Đến đoạn cách phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Bắc khoảng 300m, chị K. thì gặp nạn bị sét đánh trúng, bị ngã và bất tỉnh trên đường, chiếc điện thoại nạn nhân đang bỏ trong túi áo trước cũng bị cháy đen, bốc khói. Nạn nhân được đưa đến phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Bắc trong tình trạng ngừng thở, may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên tim chị đã đập trở lại và dần ổn định. Tuy nhiên, chị K. bị bỏng độ 1 và độ 2 ở vùng cổ và ngực, phải tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi, điều trị bỏng. (XEM CHI TIẾT)



Chiều 23/8, trung tá Đỗ Xuân Sơn – Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Bình (25 tuổi), trú tại thôn 7, xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc), về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của lực lượng CSGT trên mạng xã hội. Theo đó, sáng ngày 15/8, Bùi Ngọc Anh (ở xã Minh Tiến) bị tổ CSGT Công an huyện Ngọc Lặc lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện do điều khiển xe máy biển BKS K5-009.24 không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu. Ngọc Anh cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và các loại giấy tờ liên quan khi được yêu cầu. Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Bình (là bạn của Bùi Ngọc Anh) đã sử dụng điện thoại di động chụp ảnh tổ công tác, đăng tải hình ảnh lên trang facebook cá nhân với lời lẽ xúc phạm các cán bộ chiến sĩ CSGT Công an huyện Ngọc Lặc. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh