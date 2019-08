Bản tin 8H: Thủ tướng ký loạt quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự cấp cao

Quảng cáo

Thủ tướng tái bổ nhiệm 2 Thứ trưởng, 1 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, tại Quyết định 1053/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lê Quang Hùng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Quyết định 1054/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Phạm Công Tạc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Quyết định 1056/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, Thủ tướng cũng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và giao phụ trách Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Chiều qua (22/8), dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thực hiện quy trình QSMT thứ 321 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55. Theo đó, Vietlott đã không tìm ra người may mắn trúng giải Jackpot 1 trị giá 49.866.250.350 đồng. Tuy nhiên, Vietlott đã tìm ra người may mắn trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.174.804.800 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định) với dãy số may mắn được xác định gồm: 04 - 07 - 16 - 17 - 30 - 39 và con số đặc biệt là 27. Bên cạnh việc tìm ra chủ nhân may mắn của giải Jackpot 2, cũng tại kỳ quay thưởng 321 Vietlott đã tìm ra 11 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 501 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 10.439 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 23/8, bão Bailu đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 450km về phía Đông với sức gió mạnh nhất cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km theo hướng Tây Bắc. Trên đất liền, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/8 đến 1 giờ ngày 23/8 ở Mường Tè (Lai Châu) là 29mm, Điện Biên là 30mm, Bắc Quang (Hà Giang) là 61mm, Thái Bình là 21mm, Văn Lý (Nam Định) là 65mn... Dự báo trong ngày 23/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 24/8, mưa có xu hướng giảm dần.

4 thanh niên mất tích khi tắm biển tại Phan Thiết. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 22/8, một nhóm du khách khoảng 7 người có cả nam lẫn nữ đến từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến tắm biển tại khu vực bãi tắm thuộc phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết và bị sóng lớn cuốn trôi. Hai du khách đã được người dân địa phương cứu sống và đưa đến bệnh viện cấp cứu, riêng 4 người bị sóng cuốn ra xa và mất tích. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lực lượng cùng ca nô tìm kiếm nhóm du khách bị nạn trên biển. Danh tính bốn người mất tích gồm Trần Bảo Sơn (19 tuổi); Nguyễn Bảo Anh (18 tuổi); Nguyễn Thanh Long (19 tuổi) và Nguyễn Thiện Toàn (18 tuổi). (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Lý do ông Thủy bị kỷ luật vì trước đó đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật. Theo kết luận của UBKT T.Ư, với tư cách là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT, ông Thủy chịu trách nhiệm về những vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục, gây bức xúc trong xã hội, để nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự. (XEM CHI TIẾT)



Chiều 22/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang triển khai Quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Nhơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang, người từ chối nhận quyết định điều động của tỉnh này hồi cuối tháng 5/2019. Theo Quyết định, ông Nhơn vi phạm “Không phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng”; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “không chấp hành sự phân công của tổ chức”. Ông Nguyễn Thành Nhơn cho biết theo quy định trong vòng 30 ngày làm việc sẽ có khiếu nại gì về quyết định hay không, nhưng tạm thời ông chưa tiết lộ, đồng thời mong lãnh đạo UBND tỉnh quyết định về mặt chính quyền xem có hủy quyết định điều động cũ, chuyển ông đến nơi khác phù hợp hay không. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh