Bản tin 8H: Thủ tướng phê chuẩn nhân sự TP.HCM

Quảng cáo

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự TP.HCM. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM và bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM. Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Thanh Liêm để nhận nhiệm vụ mới (Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM) và ông Trần Vĩnh Tuyến (đã bị khởi tố).

Chiều 17/12, tàu Panama, có tên Xin Hong, chở 7.800 tấn đất sét từ Malaysia đi Hong Kong, khi đang vào đảo Phú Quý (Bình Thuận) để xử lý sự cố thì bị chìm khiến 15 thủy thủ mất tích, gồm 11 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam. Trước đó, tàu bị nghiêng do lượng lớn đất sét lệch về một phía. Thuyền trưởng liên lạc với Biên phòng đảo Phú Quý xin được cho cập cảng để xử lý sự cố. Nhưng khi chỉ cách đảo 1,5 hải lý, tàu bị nghiêng nặng rồi chìm vào 16h30. Hiện, công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được tiếp tục.

Ngày 17/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp các đơn vị liên quan để bàn kế hoạch tổ chức tìm kiếm 11 nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Để thuận lợi cho tìm kiếm các nạn nhân, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 hoàn thành việc xây dựng đập dâng tràn. Công trình đập dâng cao 30 m, nằm cách khu vực tìm kiếm của giai đoạn 3 khoảng 500 m về phía thượng nguồn. Đập dâng này được các đơn vị thi công hoàn thành khoảng 90% khi xây dựng nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Liên quan đến vụ xe đầu kéo đi lùi trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tối 17/12, thượng tá Đồng Thái Chiến- Phó phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giám sát giao thông đường bộ (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, tài xế Phạm Xuân Trường (39 tuổi, quê Hà Nam) bị phạt 17 triệu đồng, bị tước bằng lái 6 tháng. Sáng 16/12, tài xế Trường lái xe đầu kéo chở theo 8 ôtô từ Cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TP HCM) để giao cho đại lý ở Bà Rịa- Vũng Tàu. Khi đến nút giao quốc lộ 51 thay vì rẽ phải như lộ trình, ông ta đã chạy lố một đoạn hơn 100 m lên cao tốc TP HCM - Long Thành Dầu Giây rồi lùi xe lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong sáng nay (18/12), không khí lạnh tăng cường xuống nước ta khiến các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác, các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Dự báo rét đậm, rét hại sẽ kéo dài liên tục đến Chủ nhật (20/12) tại Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/12, trong ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét việc thi hành luật đối với ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng. Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”. (XEM CHI TIẾT)



Tối 17/12, Bộ Y tế biết có thêm 2 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bạc Liêu và Phú Yên. Việt Nam có tổng cộng 1407 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 18.084. Theo báo cáo, 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1300, BN1321, BN1359, BN1293, BN1345, BN1320, BN1312, BN1310, BN1301, BN1337, BN1302. Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi 1.263 ca. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh