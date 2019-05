Bản tin 8H: Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc điều chỉnh giá điện

Công an TP.HCM có tân Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra. Tối 3/5, Công an TP.HCM cho biết, đã có người thay thế Thiếu tướng Phan Anh Minh giữ chức Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra sau khi ông nhận quyết định nghỉ hưu. Cụ thể, ngày 2/5, tại trụ sở công an thành phố, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an Thành phố đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đối với Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an Thành phố. Quyết định này có hiệu lực từ kể từ ngày 1/5/2019.

Ngày 3/5, Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Thái Hòa (Nghệ An) về an toàn thực phẩm đã kiểm tra bếp ăn của Nhà máy may Hitexvina, Công ty TNHH HI-TEX đóng tại cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa. Trước đó, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ảnh của công nhân công ty về việc phát hiện có giòi, trứng giòi trong khẩu phần ăn trưa. Trong quá trình kiểm tra, bà Nguyễn Thị Loan - đại diện đơn vị kinh doanh bếp ăn tập thể của Hitexvina thừa nhận chủ quan khi nấu nướng. Sau đó, đoàn liên ngành lập biên bản và xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với bà Loan. Được biết, năm 2017, bếp ăn của Hitexvina từng 2 lần bị yêu cầu dừng hoạt động vì không đủ các điều kiện an toàn thực phẩm, thậm chí còn gây ngộ độc cho 70 người. (XEM CHI TIẾT)

Tiếp tục mưa dông diện rộng trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m kết hợp với áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông sau có cường độ ổn định nên ngày và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 5/5 có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam công nhân tử vong bất thường khi đào thả ống thoát nước ven đường. Khoảng 10h trưa 3/5, một nam công nhân 59 tuổi (cư ngụ phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) đang tham gia thi công hệ thống thoát nước thải đô thị trước mặt Bưu điện Hương Trà (phường Tứ Hạ, Hương Trà) thì bất ngờ gặp nạn tử vong. Theo các nhân chứng, nam công nhân trong lúc làm việc đã bị ống cống cỡ lớn va vào đầu. Được biết, nạn nhân là công nhân thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TT-Huế, quê gốc ở Thanh Hóa và chỉ vài tháng nữa là nghỉ hưu. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/5, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Thanh Tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra việc điều chỉnh giá điện. Văn bản nêu rõ, thời gian qua một số phương tiện thông tin đưa tin việc điều chỉnh mức giá bán điện và thu tiền điện gây nhiều bức xúc cho người dân, Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua, làm rõ đúng, sai và báo cáo Thủ tướng trong tháng 6/2019. (XEM CHI TIẾT)



Kỷ luật giám đốc Đài PT-TH Quảng Trị vì mời thầy cúng làm lễ tại cơ quan. Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 3/5 cho hay, tại kỳ họp lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đức Hữu, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, bằng hình thức khiển trách. Theo đó, ông Hữu đã đồng ý chủ trương để Phòng Dịch vụ -Quảng cáo và Phòng Tổ chức-Hành chính của đài tổ chức mời thầy cúng về cơ quan mang tính chất mê tín, đồng thời trực tiếp tham gia lễ cúng này. (XEM CHI TIẾT)



Nhà sạt lở giữa đêm, cụ bà rơi xuống sông tử vong. Khoảng 2h40 rạng sáng 3/5, ông Trương Phi Hải (66 tuổi) phát hiện nhà riêng tại bờ sông Tiền (thuộc khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị sạt lở, liền tri hô người thân chạy ra ngoài. Tuy nhiên, bà Trần Thị Chàng (89 tuổi, mẹ ruột ông Hải) già yếu không chạy kịp nên bị sạt theo nửa căn nhà rơi xuống sông mất tích. Đến 9h45 phút cùng ngày, xác bà cụ được lực lượng chức năng tìm thấy được cách hiện trường sạt lở khoảng 2km. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh