Bản tin 8H: Thực hư thông tin Hải Dương có người tử vong vì COVID-19

Ngày 20/2, mạng xã hội lan truyền thông tin một ca mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong. Theo thông tin được chia sẻ, bệnh nhân này tên H., sinh năm 1961, làm việc tại một công ty xi măng ở thị xã Kinh Môn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Theo ông Phúc, Bệnh viện dã chiến 2 (đặt tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) có một số ca bệnh nặng nhưng tất cả đang trong tầm kiểm soát. Đến nay, Hải Dương đang có 596 ca mắc COVID-19.

Mạng xã hội lan truyền thông tin Hải Dương có ca mắc COVID-19 tử vong.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ ngày 20/02 đến 6 giờ ngày 21/02, Việt Nam tạm thời không ghi nhận thêm ca mắc mới. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta vẫn là 2.368 ca, trong đó có 1.469 ca lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 123.942. Đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn 19 trường hợp nặng, tiên lượng nặng, nguy kịch.

Khoảng 17h40 ngày 19/2, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận thông tin tàu MEKONGTRANS 01 bị sự cố chập điện, phát nổ dẫn đến cháy khoang mũi. Đến khoảng 18h20 cùng ngày, thuyền trưởng tàu này thông báo đã khống chế và xử lý được đám cháy. Tuy nhiên sau sự cố, sỹ quan máy là anh Đỗ Thanh Tùng (28 tuổi, quê Hải Phòng) bị mất tích. Đến tối 20/2, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tìm thấy thuyền viên tàu MEKONGTRANS 01.

Sáng 20/2, tiếng nổ lớn phát ra từ tàu cá số hiệu KG-92206 TS của ông Đặng Ngọc Mến, lửa lan sang tàu số hiệu KG-91178 TS của ông Hoàng Văn Cửu. Hai tàu cá này xảy ra sự cố khi neo đậu ở kênh Mương Đào, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên. Lực lương chức năng cũng hàng chục người dân đã tham gia dập lửa. Do 2 tàu cá có nhiều vật dụng dễ cháy nên sau gần 3 giờ, lửa mới được dập tắt. Hỏa hoạn khiến 2 tàu cá hư hỏng gần như hoàn toàn, ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

Ngày 20/2, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trưa ngày 19/2 phát hiện tài khoản Facebook "Thiện Dung" đăng nội dung thông tin sai sự thật, vu khống Công an Cẩm Giàng thu 250 nghìn đồng để cấp giấy ra vào thị trấn Lai Cách. Cơ quan chức năng sau đó xác định tài khoản trên của Nguyễn Thị H. (28 tuổi, quê Nghệ An, hiện trú tại khu dân cư Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách) là công nhân Công ty TNHH SD GLOBAL có trụ sở tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng. Chị H. bị lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng, phải công khai xin lỗi và gỡ bài.

Ngày 20/2, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, kết quả xét nghiệm chỉ ra người đàn ông tử vong trong khách sạn vào sáng cùng ngày ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, do bị cảm, không phải mắc COVID-19. Nạn nhân là nam giới, sinh năm 1975, cùng vợ và con đi từ Hà Nội lên thuê khách sạn tại đỉnh núi Tam Đảo. Tối ngày 19/2, nạn nhân uống rượu và có tiền sử cao huyết áp. Sáng hôm nay, nhà chức trách nhận được tin báo từ người nhà rằng nạn nhân đã tử vong trong khách sạn. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/2, Công an TP Thủ Đức đã gửi thông báo đến Công an các phường đề nghị phối hợp cùng các Tổ dân phố và người dân trên địa bàn truy tìm 2 người đàn ông Trung Quốc vừa bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vào tối 18/2. Theo thông tin từ cơ quan công an, hai người vừa bỏ trốn tên là Ly Dong Jia (20 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam) và Xu Wei (32 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Tây) cùng thuộc Trung Quốc. Nếu phát hiện, người dân thông báo cho công an địa phương gần nhất hoặc số điện thoại trực ban Công an TP Thủ Đức (028 3897 2025). (XEM CHI TIẾT)



