Bản tin 8H: Tiết lộ ‘sốc’ vụ hotgirl đất Cảng nhảy lầu tự tử

Liên quan đến vụ "hotgirl" đất Cảng nhảy từ tầng 17 bệnh viện tử vong hôm 4/11, lãnh đạo Sở Y tế TP. Hải Phòng cho biết, dựa trên báo cáo của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, đã có đủ căn cứ để xác định bệnh nhân L.P.A. (SN 1989, trú tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) nhảy lầu tự tử. Vị lãnh đạo thông tin thêm, lúc xảy ra sự việc đau lòng, bệnh nhân đã có ý định đi lên tầng cao tự tử nhưng bất thành, vì bị mẹ phát hiện và ngăn cản kịp thời. Tuy nhiên, đến lần thứ 2, khi gia đình không để ý, nữ bệnh nhân leo lên tầng 17 và nhảy lầu tự tử. Được biết, P.A là cô gái có nhan sắc, làm trong lĩnh vực thẩm mỹ. Cô đã ly hôn và có 2 con nhỏ.

Hôm nay miền Bắc chuyển lạnh, có nơi 15 độ C. Chịu tác động của khối không khí lạnh từ phía Bắc, trong ngày hôm nay (7/11) ở Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày giảm xuống còn 26-29 độ C, về đêm nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ C, vùng đồng bằng chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi phía Bắc 15-17 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/11, Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (thuộc Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 194 cho anh N. đến từ TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, Vietlott chi nhánh TP.HCM xác nhận, chiếc vé xổ số tự chọn Power 6/55 từ anh N. đã trúng giải Jackpot sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 194 ngày 27/10/2018 với trị giá 96.756.562.650 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước). Vé được phát hành tại Điểm bán hàng số 464A Minh Phụng, phường 9, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Được biết, anh N. mua vé số sau khi đưa con đi học và thấy còn sớm để đi làm.

Học sinh lớp 10 bị đuối nước khi tắm biển. Khoảng 16h30 ngày 6/11, nhóm học sinh gồm 6 em cùng trú xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đến bãi tắm thuộc thôn Phước Điền, xã Phổ Khánh để vui chơi. Lúc này, 2 em ngồi trên bờ và 4 em khác xuống tắm biển. Không may, em Lương Thanh Bình (sinh 2003, trú thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, hiện đang học lớp 10, Trường THPT Số 2 Đức Phổ) bị đuối nước, sóng biển cuốn mất tích. Hiện, cơ quan chức năng đang huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Phát hiện thi thể thanh niên trôi trên sông. Trưa ngày 6/11, người dân đến sông Đồng Nai câu cá (đoạn chân cầu Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện thi thể thanh niên trôi lập lờ trên mặt nước. Cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân khoảng 20 tuổi, mặc áo khoác sọc xanh, quần tây màu đen. Thi thể đang phân hủy. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Hiện thi thể nạn nhân đang nằm trong nhà xác Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Bé gái vừa chào đời bị bỏ rơi ở khuôn viên bệnh viện. Khoảng 16h30 chiều 6/11, tại khu vực khuôn viên khu C Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), người dân phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn bằng khăn vải màn để trong túi bóng tại ghế đá khuôn viên. Theo lãnh đạo bệnh viện, thời điểm phát hiện ra bé, sức khỏe của bé yếu do bị bỏ ngoài trời, trên người không có bất kỳ một loại giấy tờ nào. Hiện tại, sức khoẻ của cháu bé đã ổn định. Lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để phối hợp tìm người thân của cháu bé.

Ngày 5/11, cựu giáo viên Shannon Moser (38 tuổi), đến từ bang Bắc Dakota (Mỹ), bị kết án 10 năm tù về tội tấn công tình dục, ép buộc tình dục và dụ dỗ trẻ vị thành niên qua máy tính. Moser bị bắt giữ hồi tháng 6 sau khi cảnh sát nhận được tin báo Moser đã gửi ảnh khỏa thân cho một học sinh 16 tuổi trước khi gặp học sinh để quan hệ tình dục. Cô ta cũng gửi video quay cảnh quan hệ tình dục với chồng cho một cậu bé 14 tuổi. Công tố viên đã đề nghị án phạt 20 năm dựa trên các cáo buộc. Nhưng thẩm phán kết án Moser 10 năm tù, sau đó là 5 năm quản chế có giám sát.





