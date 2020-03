Bản tin 8H: Tìm được chủ nhân biển ngũ quý 6 ở Nghệ An

Ngày 5/3, Phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết chủ nhân chiếc Mercedes-Benz GLC 250 màu trắng, trú phường Lê Lợi, TP Vinh, bấm được biển ngũ quý 6 khi đi đăng ký số xe sáng cùng ngày. Đó là một người đàn ông 38 tuổi. Đại tá Cao Minh Phượng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho hay hình ảnh 2 ôtô dùng biển số 37A-666.66 xuất hiện trên mạng xã hội là giả.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét về sáng sớm và đêm, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét dưới 14 độ C. Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C; cao nhất từ 22-24 độ C.

Ngày 5/3, Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết cơ quan này có quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với anh P.V.T. (44 tuổi, trú TP Hà Tĩnh). Qua điều tra, T. được xác định là quản lý nhóm sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin chốt kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh.

Chiều 5/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đối với 43 chuyên gia Trung Quốc tham gia Dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông, Ban Chỉ đạo đồng ý để nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng phải được kiểm dịch y tế và được cách ly tại khách sạn theo đề nghị của UBND thành phố Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/3, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã trao Quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020. (XEM CHI TIẾT)



Rạng sáng ngày 5/3, ông L.V.D. (65 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) vừa từ Hàn Quốc đáp máy bay xuống sân bay Cần Thơ thì bị choáng và đã ngất xỉu. Ông D. nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng do viêm phổi, suy thận cấp, bệnh thận mạn, hôn mê nhiễm ceton acid, đái tháo đường tuýp 2. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và đề ra hướng xử trí. Tuy nhiên, tiên lượng quá nặng ông D. đã tử vong. Kết quả xét nghiệm cho thấy, ông D. âm tính với virus Sars-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)



Chiều 5/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra. Theo đó, ông Lê Vũ Tuấn Anh, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường từ ngày 4/3/2020, thời hạn giữ chức vụ trong 5 năm. (XEM CHI TIẾT)



