Bản tin 8H: Tìm ra kẻ lái xe Mazda CX5 nổ súng, chèn qua tài xế taxi

Trong vụ lái xe Mazda CX5 BKS 30E-926.48 bắn vào bụng và chèn xe qua người tài xế taxi trên phố Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội) vào tối 30/10, cơ quan chức năng đã xác định được những người liên quan. Theo đó, các cơ quan chức năng đã xác định chủ chiếc xe Mazda CX5 là bà Phạm B. L., trú tại tổ 1, phường Phương Liên (quận Đống Đa, TP Hà Nội). Tuy nhiên, người này không còn ở địa chỉ trên, còn tài xế gây án hiện đang lẩn trốn. Hiện tại cơ quan chức năng đang vận động những người này ra đầu thú để được khoan hồng.

Cửa hàng gia dụng ở Sài Gòn cháy rụi trong đêm Halloween. Khoảng 22h15 tối 31/10, hỏa hoạn xảy ra ở cửa hàng bán đồ gia dụng, nệm mút trên đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM. Do trong cửa hàng chứa nhiều vật liệu bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng. Khoảng 1 tiếng sau khi cơ quan chức năng đến, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản bên trong cửa hàng khoảng 400m2 bị thiêu rụi. Trong quá trình dập lửa, một lính cứu hoả đã bị thương. (XEM CHI TIẾT)

Hôm nay (1/11), Bắc Bộ tiếp tục có nắng sớm. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều phổ biến trong khoảng từ 28-30 độ C. Về đêm, nhiệt độ giảm thấp, mức thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 18-20 độ C, vùng núi thấp hơn, có nơi dưới 16 độ C, trời chuyển rét buốt. Trung bộ hôm nay chỉ có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là 29 – 31 độ C; Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận phổ biến trong khoảng từ 30-32 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Tìm thấy thi thể nam học sinh bị nước cuốn trôi tại Đồng Nai. Tối ngày 31/10, lực lượng chức năng huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y đã bàn giao thi thể nam sinh do đuối nước trên sông cho gia đình nạn nhân tổ chức mai táng. Trước đó, chiều 30/10, em C.N.T. (SN 2006, ngụ huyện Nhơn Trạch, học sinh của trường THCS Phước Khánh) cùng 3 người bạn rủ nhau ra khu vực sông Lòng Tàu để tắm. Trong lúc tắm, em T. bị nước cuốn ra xa, mất tích.

Trưa 31/10, tại Công an xã Sơn Phú, H.Giồng Trôm (Bến Tre), bà Nguyễn Thị Thắng (49 tuổi) trả lại cho bà Nguyễn Thị Ri (59 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Phú) 3 lượng vàng bị đánh rơi. Khoảng 9h cùng ngày, bà Ri đến ăn tại quán cơm của con dâu bà Thắng ở khu vực chợ xã Sơn Phú, bất cẩn để quên túi ni lông có nhiều vàng cùng giấy tờ tùy thân. May mắn, bà Thắng nhặt được và giao nộp cho công an. Qua kiểm tra, số vàng trong túi gồm 7 nhẫn trơn, 3 dây chuyền, 1 cà rá, 1 mặt dây chuyền, tổng cộng 3 lượng. Bà Ri cho biết định mang số vàng trên ra chợ bán lấy tiền mua heo con về nuôi và sửa lại mái nhà.

Bảy học sinh lớp 10 bị đuổi học vì xúc phạm thầy cô trên Facebook. Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vừa quyết định buộc thôi học một năm đối với ba học sinh lớp 10A5 do vi phạm đạo đức. Bốn em nam khác bị đuổi học một tuần, một nữ sinh bị cảnh cáo trước toàn trường. Trước đó, ngày 1/10, sau khi được giáo viên bộ môn đưa chiếc điện thoại thu giữ của một nữ sinh lớp 10A5, cô chủ nhiệm là Đậu Thị Bích phát hiện được các cuộc trò chuyện nói xấu thầy cô, nhà trường trên Facebook. Ban giám hiệu sau đó mời phụ huynh đến trường làm việc, đồng thời yêu cầu các học sinh trên viết tường trình.

Nữ phóng viên Hungary ngáng chân người tị nạn được xóa tội. Tháng 9/2015, khi đang ghi hình hàng trăm người tị nạn phá vỡ hàng rào cảnh sát để chạy trốn ở biên giới Hungary – Serbia, nữ phóng viên của đài N1TV (Hungary) Petra Laszlo bị quay lại cảnh ngáng chân một người cha đang bế con trai, khiến họ ngã xuống đất. Ngoài ra, cô còn đá vào chân của nhiều người tị nạn khác, trong đó có một bé gái. Vụ việc khiến Laszlo bị chỉ trích nặng nề và sa thải. Cô bị kết án ba năm quản chế vào tháng 1/2017 nhưng Tòa án Tối cao Hungary ngày 30/10 đã xóa tội cho cô với lập luận đây là hành động quấy nhiều, không phải phá hoại.





