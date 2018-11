Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ sập hầm vàng

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ sập hầm vàng tại Hòa Bình. Theo nguồn tin từ huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình), khoảng 23h30 ngày 14/11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể phu vàng cuối cùng trong vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy. Nạn nhân là anh Bùi Văn Thú (SN 1990, ở thôn Đệp, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy). Cơ quan chức năng đang tiến hành đưa thi thể anh Thú ra ngoài hang để khám nghiệm tử thi và người nhà nạn nhân nhận dạng.

Hà Nội trưa chiều hửng nắng. Sáng nay (15/11), tại khu vực Bắc Bộ phổ biến có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 21-24 độ, vùng núi có nơi thấp hơn 20 độ. Trưa chiều mai, mưa chủ yếu xảy ra cục bộ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều vẫn phổ biến trong khoảng từ 26-29 độ. Riêng khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. (XEM CHI TIẾT)

Nữ tài xế lùi bất cẩn khiến ô tô lao vọt qua rào chắn, rơi xuống bờ kè nằm phơi bụng. Sự việc xảy ra vào chiều 14/11 tại bờ kè An Dương Vương, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nữ tài xế sau đó được người dân giải cứu thành công. Nạn nhân may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Những người chứng kiến vụ việc cho biết, nữ tài xế điều khiển ô tô có dấu hiệu say xỉn. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Phát hiện xác phụ nữ bị cháy tại bãi đất hoang. Trưa ngày 14/11, ngửi thấy mùi khó chịu trong khu vực bãi đất trống phía sau bến xe buýt Ngã tư Vũng Tàu (khu phố 10, phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai), người dân ra kiểm tra và phát hiện một thi thể bị cháy. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân là nữ giới (chưa rõ danh tính) nằm sấp và đã bị cháy hết phần đầu. Bên cạnh xác nạn nhân còn có một bọc đồ gồm: váy, áo và đồ lót phụ nữ… Theo một số người dân địa phương, 3 ngày trước đó họ thấy có lửa cháy ở khu vực này, nhưng chỉ nghĩ là đốt rác. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Sửa điện cho thôn, người đàn ông tử vong thương tâm. Khoảng 17h tối 14/11, anh Trần Văn Liệu (49 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Hòa, xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà) cùng một số người ra đấu điện ở cột điện trước nhà. Khi trèo lên cột điện để nối dây, anh Liệu bất ngờ chạm phải nguồn điện, bị giật ngã từ trên cao xuống đất. Dù được mọi người ứng cứu nhưng anh Liệu đã tử vong ngay sau đó.

Lùi trong cảng ở Sài Gòn, xe container cán chết người. Chiều 14/11, tài xế lái xe đầu kéo chở thùng container chạy trong đường nội bộ của cảng ICD Sotrans (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) để chuẩn bị ra Xa lộ Hà Nội. Trong lúc loay hoay ôm cua không thành, tài xế đánh lái lùi lại, tông trúng ông Lê Thành Mai (57 tuổi, nhân viên điều độ trong cảng) đang chạy xe máy. Nạn nhân bị cuốn vào gầm tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Cảnh sát đã trích xuất camera, điều tra vụ việc.

Khỉ xông vào nhà dân, cướp bé 12 ngày tuổi đang bú mẹ. Hôm 12/11, chị Neha đang cho con trai 12 ngày tuổi Arush bú sữa bên trong nhà của họ ở ngoại ô thành phố Agra, Ấn Độ, bất ngờ một con khỉ xông vào, chộp lấy đứa bé và bỏ đi. Vợ chồng chị Neha vội đuổi theo và thấy con khỉ “thả” đứa bé trên mái nhà hàng xóm. Đáng tiếc, em bé 12 ngày tuổi không qua khỏi. Cư dân địa phương cho biết, chính con khỉ này đã tấn công một bé gái 14 tuổi chỉ khoảng 15 phút trước khi sát hại bé trai.

Tú Oanh