Bản tin 8H: Tố cáo ‘yêu râu xanh’ không thành, cô gái bị đổ dầu thiêu

Theo tờ Bưu Điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), cô gái 20 tuổi, sống ở quận Sitapur, phía bắc bang Uttar Pradesh, đang làm việc trên cánh đồng thì bị hai kẻ lạ mặt tấn công. Cô may mắn trốn thoát bằng cách cắt vào tay những kẻ cưỡng hiếp. Sau đó, cô gái cùng gia đình đi báo cảnh sát, 2 ngày sau, cha nạn nhân tiếp tục đi tố cáo nhưng không được quan tâm. Hôm sau, hai kẻ tấn công là anh em đến chỗ cô gái làm việc, dầu hỏa lên người cô và châm lửa đốt khiến nạn nhân bỏng 40% cơ thể. Hiện cảnh sát Ấn Độ đã vào cuộc điều tra, đã có 3 sỹ quan cảnh sát bị đình chỉ công tác vì “phớt lờ“ nhiệm vụ.

Xe công nông chở keo “khiêng” luôn cổng làng ở Quảng Nam. Khoảng 10h ngày 4/12, anh Nguyễn Trường Sơn (trú thôn Gia Cát Tây, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển xe công nông chở keo lá tràm từ trên núi về. Do keo chất quá cao nên khi đi qua cổng làng Gia Hội thì bị vướng, khiến cổng làng gãy và “mắc” lên xe. Lúc này, lái xe cũng không biết cổng làng đã “nằm” ở trên xe nên vẫn tiếp tục lưu thông một đoạn rồi mới dừng lại. Sau vụ việc, tài xế hứa sẽ xây lại cổng chào. (XEM CHI TIẾT)

Miền Bắc sắp đón gió mùa, Hà Nội mưa rét. Một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Theo dự báo, khoảng chiều tối và đêm 6/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ. Từ đêm 06/12, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ trời chuyển rét, từ ngày 07/12 các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, ở vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ. (XEM CHI TIẾT)

Nam thanh niên bị đuối nước với các vết thương trên người. Khoảng 14h ngày 4/12, người dân phát hiện một nam thanh niên sắp chìm ở hồ Đồng Nai (TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng), liền tri hô và điện báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến, nạn nhân đã tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, cao chừng 1,68m, mặc quần đùi sẫm, áo thun sọc đỏ đen và có 2 vết thương. Tại hiện trường, công an còn phát hiện xe máy BKS 49P1 – 0293 nghi của nạn nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra. (XEM CHI TIẾT)

Tài xế say xỉn, lái container tông xe CSGT. Khoảng 15h ngày 4/12, xe container, do Nguyễn Đức Hiệp (26 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) điều khiển, lưu thông vào khung giờ cấm xe tải nặng trên đường Nguyễn Xiển, theo hướng từ ngã 3 Gò Công ra cầu Đồng Nai. Bị Đội CSGT Công an quận 9 (TP.HCM) yêu cầu dừng lại, tài xế Hiệp tỏ thái độ chống đối rồi leo lên xe nhấn ga tôn vào xe mô tô công vụ BKS 59CD-480.22 đậu trước đầu xe container. May mắn, không CSGT nào bị thương. Hiếp sau đó bị bắt đưa về trụ sở Công an phường Long Bình. Tại đây, công an pháp hiện tài xế Hiệp có nồng độ cồn vượt quá quy chuẩn.

Người đàn ông treo cổ trong căn hộ. Khoảng 18h ngày 4/12, người chị đến nhà em trai tại chung cư Ehome 2 trên đường D3, khu dân cư Nam Long, phường Phước Long B (quận 9, TP.HCM) chơi thì phát hiện em trai chết trong tư thế treo cổ bằng dây sạc laptop ở cửa sổ căn hộ. Nạn nhân được xác định là anh P.A.T (SN 1979, quê Hà Nội). Người thân nạn nhân cho biết, anh T. đã có vợ con ở quê nhưng mới đây thì bỏ vào TP.HCM sống một mình. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Đang chơi đùa với bạn, học sinh tiểu học bị 4 con chó lao vào tấn công ở Hà Nội. Sự việc xảy ra vào 20h ngày 2/12, tại một ngôi nhà nằm trên đường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) khiến Nguyễn Nam A. (đang học lớp 4, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị thương. Nam A. kể lại, đang chơi với bạn trước cửa nhà thì thấy các bạn bỏ chạy, rồi 4 con chó xông đến quật ngã và cắn vào chân. Nam A. bị chó cắn nhiều vết ở bắp chân, trong đó có một số vết thương sâu, may mắn không ảnh hưởng quá lớn.

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông tại nhà ga Chhapra, bang Bihar với tội danh đánh cắp xương người.

