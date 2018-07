Bản tin 8H: Tổng thống hát rap trong video âm nhạc cùng cháu trai

Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov gần đây đã phát hành một video ca nhạc, với sự xuất hiện của ông và cháu trai. Trước khi đảm nhiệm vai trò Tổng thống Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdymukhamedov từng giữ chức vụ Bộ trưởng Y tế và là một cựu bác sĩ nha khoa. Tháng 2/2017, ông Berdymukhamedov đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống và bắt đầu nhiệm kỳ mới kéo dài 7 năm.

Thời tiết 13/7: Bắc Bộ mưa dông diện rộng. Thời tiết ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ chuyển xấu từ hôm nay. Trời chuyển nhiều mây và có mưa dông trên diện rộng. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển là nơi chịu tác động rõ rệt nhất nên sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Với tình hình thời tiết chuyển xấu như vậy thì nền nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ giảm đi khoảng 2-4 độ C phổ biến khoảng 29-32 độ C, Tây Bắc Bộ từ 32-34 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH về nghỉ lễ, tết năm 2019. Cục thể, với dịp Tết Dương lịch 2019, nghỉ Thứ 2 ngày 31/12 và Thứ 3 ngày 1/1/2019; đi làm bù vào Thứ 7 ngày 5/1/2019. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày từ Thứ 7 ngày 29/12 tới hết Thứ 3 ngày 1/1/2019. Còn Tết Âm lịch nghỉ từ Thứ 7 (ngày 2/2/2019) đến hết Chủ Nhật (ngày 10/2/2019), tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Như vậy, dịp Tết Âm lịch được nghỉ 9 ngày. (XEM CHI TIẾT)

Xe tải hàng chục tấn “bay” vào quán ăn, thực khách hoảng loạn. Khuya ngày 12/7, xe tải BKS 51C – 90538, do tài xế Trương Văn Hóa (27 tuổi) điều khiển, đang chạy hướng từ cầu Phú Cường (Bình Dương) về quận 12 (TP.HCM) bất ngờ tông vào dải phân cách rồi mất lái, lao sang hướng đường ngược lại khi chạy qua ngã ba Cầu Rạch Tra (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) khoảng 50m. Hậu quả, xe tải “bay” thẳng vào quán ăn ven đường, khiến thực khách bị phen hoảng loạn. May mắn, không có thiệt hại về người.

Xe tải gặp nạn trên vành đai 3, công an cả đêm ướt mồ hôi dọn gạch. Khoảng 21h tối qua (12/7), trên đường vành đai 3 đoạn trước cổng Trung tâm hội nghị quốc gia hướng từ Mỹ Đình về cầu Thanh Trì (Hà Nội), xe tải 15 tấn BKS 17C XXX25 do tài xế Nguyễn Văn H. (Thường Tín) điều khiển chở theo vật liệu xây dựng gồm gỗ và gạch đâm phải trụ đường của dải phân cách đường vành đai 3 trên cao lối xuống BigC - đại lộ Thăng Long. Tại hiện trường, xe tải bị mắc kẹt trên dải phân cách, phần đầu bị vỡ nát, biến dạng, dải phân cách bằng bê tông bị xe đâm hỏng một phần, dầu đổ loang khắp mặt đường. Vật liệu xây dựng từ thùng xe văng tứ tung khắp mặt đường. Rất may, vụ tai nạn không có thiệt hại về người. CSGT cùng chủ phương tiện phải thu dọn gạch bị vương vãi tránh ảnh hưởng đến giao thông. Đến 0h45 sáng 13/7, xe tải gặp nạn được di chuyển khỏi hiện trường, nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Nam thanh niên chết lõa thể bên cạnh 2 gói thuốc chuột trong phòng trọ. Khoảng 17h ngày 12/7, khi gõ cửa phòng anh anh Lê Hoàng N. (32 tuổi, chưa rõ địa chỉ thường trú) để thu tiền điện nhưng không thấy ai trả lời, chủ nhà trọ (hẻm 1, đường Trần Huỳnh, TP Bạc Liêu) trèo lên cửa thông gió nhìn vào trong thì tá hỏa phát hiện anh N. chết trong tình trạng lõa thể. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói thuốc diệt chuột. Được biết, anh N. cùng vợ và 1 con thuê phòng được vài tháng. Thời điểm phát hiện thi thể, vợ anh N. không có mặt ở hiện trường.

Cứu kịp thời người đàn ông nhảy cầu tự tử. Khoảng 17h chiều ngày 12/7, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi bộ lên cầu Rạch Tra, đường tỉnh lộ 9, huyện Hóc Môn giáp huyện Củ Chi, TP HCM, rồi bất ngờ trèo qua lan can nhảy xuống kênh sau một hồi đứng thẫn thờ trên cầu. Phát hiện vụ việc, người dân đi đường nhanh chóng chạy tới hô hoán. Nghe tiếng kêu, một người dân đi ghe dưới kênh đã nhanh chóng tiếp cận nạn nhân đang chới với giữa dòng nước rồi cứu người này lên bờ. Người đàn ông này sau đó đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.



