Bản tin 8H: Tổng thống Trump bị nghệ sĩ hài gọi điện ‘chơi khăm’

Nắng nóng diện rộng lên tới 40 độ C. Do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (30/6), nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, riêng ở các tỉnh Trung Bộ có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Cảnh báo: Nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/7. (XEM CHI TIẾT)

Xe bồn bị tàu hỏa đâm văng, tài xế bị thương. Khoảng 3h15 ngày 30/6, tàu Thống Nhất Bắc –Nam số hiệu SE19 vừa qua ga Quán Hành ( Nghi Lộc) để vào Ga Vinh thì tông phải xe bồn tại km 314+200 đường dân sinh thuộc địa bàn xã Nghi Kim, TP. Vinh. Cú đâm mạnh khiến xe bồn văng xa khỏi đường sắt, tài xế bị thương nhẹ. Tàu SE19 bị hư hỏng phải điều đầu máy từ Ga Vinh ra cứu viện, giao thông đường sắt tê liệt hơn 1h đồng hồ.

Tài xế mắc màn phản đối thu phí BOT Tân Đệ. Tối 28/6, một nhóm người đỗ xe, mắc màn ngay lối xe lưu thông để phản đối trạm BOT Tân Đệ (huyện Vũ Thư, Thái Bình), một số người dân còn mang nước uống cho những người mắc màn và cùng ngồi dưới lòng đường gây ách tắc cục bộ.

Sập giàn giáo khiến 5 người thương vong ở Hậu Giang. Khoảng 7h50 ngày 29/6, khi nhóm công nhân của nhà thầu HANCORP/Miền Tây (một nhà thầu phụ được LILAMA thuê) tô bức tường phía trước nhà sản xuất hydro thuộc hạng mục khu xử lí nước của công trình Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), bức tường đổ về phía ngoài, làm đổ giàn giáo và đè vào người nhóm công nhân đang làm việc khiến 5 người bị thương. Trong đó, bệnh nhân N.H.T. (33 tuổi) nhập viện trong tình trạng gãy nhiều xương sườn, tràn khí màng phổi, ngưng tim, ngưng thở và thiệt mạng ngay sau đó. Trong 4 bệnh nhân còn lại, 1 người bị gãy xương sống, 1 người bị gãy xương đùi, 1 người bị đa chấn thương vùng đầu, mặt và 1 trường hợp bị thương nhẹ. Hiện nguyên nhân vụ sập tường đang được điều tra làm rõ.

Hai cô gái bị trục xuất khỏi Malaysia vì nhảy sexy trước nhà thờ Hồi giáo. Trong một đoạn video, hai du khách Trung Quốc Wan Han (37 tuổi) và Zhang Na (25 tuổi) đứng nhảy gợi cảm bên ngoài nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Kota Kinabalu, thủ phủ bang Sabah, Malaysia. Khi video được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người dân ở quốc gia đa số Hồi giáo nổi giận, buộc nhà chức trách phải vào cuộc. Sohu cho biết, cảnh sát đã phạt hai nữ du khách khoảng 6 USD, đồng thời hộ tống họ đến sân bay địa phương, yêu cầu cả hai phải lên máy bay về Trung Quốc.

Tổng thống Trump bị gọi điện ‘chơi khăm’, thảo luận chính sách nhập cư với nghị sỹ giả. Theo Daily Mail, Tổng thống Donald Trump, khi đang di chuyển trên chuyên cơ Air Force One, được cho là đã thảo luận về vấn đề nhập cư và chức vụ Thẩm phán tòa án tối cao với một diễn viên hài đóng giả làm nghị sỹ. John Melendez, diễn viên hài thường xuất hiện trên The Howard Stern Show, cho biết, đã được “gặp” Tổng thống Mỹ sau khi xưng là Thượng nghị sỹ Robert Menendez của New Jersey. Người này nói thêm, ông còn nói chuyện được với một số nhân viên chính phủ khác khi cuộc gọi được chuyển tiếp, bao gồm con rể Tổng thống Trump Jared Kushner. Hiện, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về vụ việc.



Tú Oanh