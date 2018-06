Bản tin 8H: Tổng thống Trump cho Chủ tịch Kim số điện thoại riêng

Cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, từ nay đến đêm 17/6 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; trong đó có nơi mưa vừa, mưa to, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên trên thượng lưu sông Thao và sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Ngoài ra, bà con các huyện vùng núi phía bắc cũng cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở. (XEM CHI TIẾT)

Xe đầu kéo “đại náo” quốc lộ 1, nhiều người thoát chết. Khoảng 18h30 ngày 15/6, khi vừa đi qua khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM, xe đầu kéo BKS 61C-137.22 bất ngờ loạng choạng tay lái rồi lao qua phải tông vào dải phân cách, chiếc đầu kéo tiếp tục lao qua làn xe máy rồi mới chịu dừng lại. Tại hiện trường, gần 20m dải phân cách nằm ngổn ngang, chiếc đầu kéo hư hỏng nặng nằm chắn toàn bộ làn xe máy. May mắn thời điểm này có rất đông người đi xe máy nhưng do trời mưa nên họ chạy chậm và kịp thời tháo chạy. Tới gần 21h, hiện trường được xe cẩu di dời. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bị nổ lốp bên tài.

Tránh mưa lớn, nam thanh niên tông vào xe tải tử vong. Khoảng 19h tối 15/6, khi qua trạm thu phí cầu Phú Cường được khoảng 500m, thanh niên tên H. điều khiển xe máy BKS 55V5 - 56xx gặp mưa lớn, kẹt xe nghiêm trọng nên tấp vào vỉa hè để trí mưa. Trong quá trình trên, anh H. đã tông phải đuôi xe ô tô tải BKS 51C – 254.xx đang chạy cùng chiều phía trước. Sau cú va chạm mạnh, anh H. ngã ra đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân cùng chiếc xe máy nằm sau đuôi xe tải.

Việt Nam xếp 104 thế giới về hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia. Được tài trợ bởi Quỹ Bill & Melinda Gates, hàng trăm nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đã cùng làm việc để đưa ra bảng xếp hạng hệ thống chăm sóc sức khỏe của 195 quốc gia. Kết quả cho thấy Iceland sở hữu nền y tế tốt nhất hành tinh với điểm HAQ 97, còn Cộng hòa Trung Phi có nền y tế tệ nhất với điểm HAQ 19. Việt Nam xếp thứ 104 với điểm HAQ 60, thua một số nước như Peru, Venezuela, Syria, Iran và đứng trên Ai Cập, Triều Tiên, Bhutan. Nhìn chung, từ năm 2000 đến 2016, chỉ số HAQ toàn cầu có xu hướng tăng, đặc biệt ở khu vực châu Phi cận Sahara và Đông Nam Á. 48 quốc gia gồm Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Nepal được đánh giá phát triển tốt. Ngược lại, không ít quốc gia thể hiện sự tụt lùi.

Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Bolivia, 42 người thương vong. Cảnh sát Bolivia ngày 15/6 cho biết, ít nhất 12 người thiệt mạng, 30 người khác bị thương khi một xe buýt chở khách gặp tai nạn trên một đoạn đường cao tốc ở khu vực Tây Nam nước này. Xe buýt gặp nạn khi đang di chuyển trên tuyến đường Cochabamba - Potosi. Nguyên nhân tai nạn thảm khốc này đang được điều tra làm rõ. Theo thông tin sơ bộ từ cảnh sát, có thể xe gặp tai nạn do chạy với tốc độ cao, sau đó đâm phải một tảng đá trên đường cao tốc gần Potosi.

Sở Tài chính bang Punjab (Ấn Độ) đã phanh phui 193 triệu rupee biển thủ quỹ công tại nhiều văn phòng của chính quyền tiểu bang. Những bất thường về tài chính được phát hiện trong quá trình kiểm toán các quỹ của địa phương, quỹ công, các cơ quan quần chúng và bán công trong năm tài chính 2017-2018. Người phát ngôn của chính quyền cho biết, các sai phạm được kiểm toán địa phương của sở phát hiện. Ông cho biết thêm, "sẽ không khoan dung đối với tham nhũng" là câu khẩu lệnh mới của chính quyền tiểu bang, và việc phanh phui tham ô là động thái để cuộc chiến chống tham nhũng của Thủ tướng Ấn Độ Amarinder Singh lên một tầm cao mới.

Ông Trump cho ông Kim Jong-un số điện thoại riêng. Yonhap dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/6 tại Nhà Trắng cho biết, đã cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un số điện thoại riêng để có thể điện đàm bất cứ lúc nào. Người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm, dự định sẽ điện đàm riêng với ông Kim Jong-un vào ngày mai (17/6). Cũng theo lãnh đạo nước Mỹ, ông đã giải quyết gần như xong xuôi vấn đề Triều Tiên nhờ cải thiện quan hệ với ông Kim Jong-un.



Tú Oanh