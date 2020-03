Bản tin 8H: Trao quyết định cán bộ tại Bộ Tư lệnh TP.HCM

Quảng cáo

Chiều 10/3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM, chủ trì buổi lễ công bố quyết định Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 11/3 Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ trung từ bình 16-27 độ C. Trung Bộ có mưa rào và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18-33 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-35 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Chiều 10/3, đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được tại 11 điểm trong TP đều ở mức từ 113 - 159. So với buổi sáng, chất lượng không khí có chiều hướng đi xuống vào chiều và tối. Đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường đưa ra những khuyến cáo cho người dân hạn chế ra đường, đặc biệt người thuộc nhóm nhạy cảm.

Tối 10/3, ông Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, cho biết 10 trường hợp đang cách ly tại bệnh viện này có kết quả âm tính với Covid-19, trong đó có ông L.T.H. (Chủ tịch HĐQT một công ty thực hiện dự án điện gió ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) - người được cho là đã cử nhân viên đi thay khi bị yêu cầu cách ly. Theo ông Trường, ông H. và lái xe đã đến cách ly vào ngày 9/3, còn gửi lời xin lỗi vì đến muộn.

Ngày 10/3, tại ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) xảy ra vụ nổ đầu đạn 12,7 mm khiến anh Sơn Hoàng Ngọc (31 tuổi) thiệt mạng. Mẹ anh Ngọc đứng gần đó bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Theo quan chức địa phương, anh Ngọc làm thợ hồ, nhặt được đầu đạn vài ngày trước đó và muốn cưa lấy khoanh tròn làm nhẫn.

Trong ngày 10/3, Việt Nam đã có thêm 3 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân bị nhiễm trong nước lên 34 ca. Bệnh nhân thứ 32 (BN32) mắc COVID-19 là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 tại London (Anh) ngày 27/2. BN 33 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. BN 34 là nữ, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 13h30 ngày 9/3, tại nhà tạm giữ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), cơ quan chức năng phát hiện đối tượng đang bị tạm giữ đã tử vong. Được biết, nạn nhân tử vong trong nhà tạm giữ trong tư thế treo cổ là L.K.N. (SN 1987, trú xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn). L.K.N bị Công an bắt giữ ngày 7/3 để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. (XEM CHI TIẾT)

